El president del PP, Pablo Casado, ha obert aquest divendres la porta a Vox per entrar al seu futur Govern i ha aconsellat tant al partit de Santiago Abascal com a Ciutadans "no trepitjar-se la mànega" per sumar entre tots tres.









"Al final Vox i Ciutadans, tinguin 10 escons o tinguin 40, van a tenir la influència que ells vulguin tenir per entrar al Govern o per decidir la investidura o la legislatura", assegura Casado.





En aquest sentit, Casado ha dit: "Per a què anem a caminar trepitjant-nos la mànega entre nosaltres si el que hem de fer és sumar?". El líder del PP ha fet aquestes declaracions a EsRadio.