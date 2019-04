Sánchez confia que la governabilitat no estigui en mans dels independentistes

El president del Govern central i candidat socialista a la Presidència, Pedro Sánchez, ha assenyalat aquest divendres que "no vol que la governabilitat d'Espanya descansi en els partits independentistes", perquè "no són de fiar".









En una entrevista a la Cadena SER, Sánchez ha assenyalat que parlarà amb totes les forces després de les eleccions, però ha indicat que prefereix que el Govern no depengui dels escons independentistes. "Espanya es mereix quatre anys d'estabilitat i concòrdia nacional", ha indicat.





"Els líders independentistes no són de fiar, han mentit als catalans. En privat diuen una cosa ben diferent al que diuen en públic, reconeixen que la independència no és possible i estan ficats en un laberint que s'han creat amb les seves pròpies mentides ", ha assenyalat el líder del PSOE.





Segons la seva opinió, els dirigents independentistes catalans tenen "por" que dins de les seves files els cridin traïdors, per això, aposta perquè la governabilitat del país no estigui a les seves mans.





I sobre el diàleg amb la Generalitat, Sánchez ha assenyalat que més de reivindicar l'autogovern caldria reivindicar el govern a Catalunya, ironitzant amb la falta d'iniciativa per part del president, Quim Torra.





Ha insistit que el diàleg amb les institucions catalanes ha de donar-se dins de la Constitució, però fora d'aquest marc "no hi ha res".





De PP i Ciutadans ha dit que tenen un sentit "patrimonialista" de les institucions i assegura que els "mantres" contra ell, acusant-lo de "colpista" o "traïdor", evidencien una manca de projecte.





De cara a les eleccions generals, Sánchez ha incidit que el partit que pot "assegurar" que la dreta no guanyi és el PSOE i ha demanat no "especular" amb el vot.





"Aquells que no tenen dubtes són els que volen la involució, aquests no tenen dubtes i van a anar a votar. Els que tenen dubtes són els que volen que Espanya avanci i no saben molt bé que significa avançar", ha argumentat.