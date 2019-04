Sánchez parlarà amb l'independentisme, però dins de la Constitució

El president del Govern, Pedro Sánchez, pretén parlar amb tots els partits en la pròxima legislatura i ha posat sobre avís a l'independentisme, amb el qual dialogarà tan sols si es duu a terme "dins de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia".









Sánchez ha acudit aquest migdia a Les Palmes on ha tornat a negar que hagi pactat amb l'independentisme, cosa que sona amb força des de la dreta.





El president del Govern ha titllat "d'absurd" tots els comentaris que el relacionen amb això, ja que els independentistes van tombar el seu projecte de pressupostos generals de l'Estat, el que va desembocar en la bestreta de les eleccions.





S'AFERRA A UNA "GRAN MAJORIA"





Per no dependre dels independentistes en la pròxima legislatura, Sánchez ha demanat el vot per a arribar a una "gran majoria" que permeti al PSOE governar en solitari amb les seves pròpies forces i poder així portar una major "estabilitat" al país, que necessita emprendre grans transformacions per seguir progressant.





Conscient que la política d'apaivagament amb l'independentisme català i el suport que va rebre d'ells a la moció de censura suposa un dels flancs per on més li ataca la dreta, Sánchez ha contraatacat qüestionant el patriotisme del PP. "Volen tant a Espanya que van decidir quedar-se amb els diners de tots en les seves butxaques!", Ha denunciat.