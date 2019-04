Sánchez pretén pactar amb Valls a Barcelona i aconseguir el vot de Rivera

Tot i la negativa d'Albert Rivera sobre Pedro Sánchez, el líder del PSOE pretén pactar amb Manuel Valls -candidat impulsat per Ciutadans per a l'alcaldia de Barcelona- perquè, d'aquesta manera, Rivera li voti en la investidura. En altres paraules; el PSOE busca l'aliança amb Ciutadans.









Tal com assenyala 'Confidencial Digital', l'optimisme dels integrants PSC a Barcelona, com del PSOE a Madrid, ha crescut a causa de les enquestes ja que l'auge del partit sembla evident, i això es veu com una oportunitat a nivell regional i nacional .





L'objectiu dels socialistes és governar a l'Ajuntament de Barcelona, cosa que semblava utòpic mirant un o dos anys enrere, però que cada vegada, a ulls del PSC i PSOE, va agafant més forma. L'alcaldia, segons les enquestes, es la disputarien Esquerra Republicana i PSC.





BUSCAR ALIANÇA A VALLS





Tant Sánchez com a Iceta no descarten aliar-se amb Manuel Valls -que ja va afirmar que pactaria abans amb els socialistes que amb Vox-, i l'aliança es considera com una opció real per formar un govern de coalició amb el candidat impulsat per Ciutadans.





Per al partit socialsita l'alcaldia de Barcelona és prioriaria per la seva importància política i estratègica tant a nivell regional com nacional, reconeixien fonts del partit al diari esmentat anteriorment.





EL PSOE POT JUGAR DOS CARTES MOLT DIFERENTS





Hi ha la possibilitat que el PSOE pacti amb Podem i amb els partits independentistes -de aquesta manera Sánchez es mantindria a La Moncloa-, o podria arribar a un acord amb Ciutadans per governar els propers quatre cursos en coalició.





En tot cas, la figura d'Albert Rivera, Manuel Valls i Ciutadans pot ser fonamental perquè el PSOE i el PSC assumeixin i aconsegueixin els seus objectius en les properes eleccions.