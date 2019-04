El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha demanat aquest divendres "omplir la caixa de solidaritat" per a 17 processats pel Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona en la causa pels preparatius de l'1-O a què la jutgessa demana una fiança de 5 , 8 milions d'euros.





MÉS INFORMACIÓ El tribunal eximeix Aragonès de declarar com a testimoni en el judici





Aragonès ha explicat que volen fer pagar a les 30 persones processades, "ja 17 d'elles embargar els béns", pels dos milions de persones que van participar en l'1-O, en declaracions als periodistes a la Ciutat de la Justícia, on aquest divendres estan citats 15 dels investigats en aquesta causa.





I ha insistit: "De la mateixa manera que fem una crida sempre a omplir les urnes, ara és el moment d'omplir la caixa de solidaritat, perquè 17 persones no hagin d'assumir el compromís i la determinació de dos milions de persones".





La trentena de processats són majoritàriament excàrrecs públics del Govern de Carles Puigdemont i alguns segueixen a la Generalitat, i se'ls atribueixen presumptes delictes de malversació de cabals públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació.





Diversos processats per malversació han presentat un recurs contra la fiança, han informat fonts jurídiques dijous, i Aragonès ha detallat aquest divendres que el recurs no paralitza el termini per pagar.





Aragonès i una cinquantena de persones han acudit a la Ciutat de la Justícia en senyal de suport als 15 citats aquest divendres, i, entre els assistents, hi havia el president del Parlament, Roger Torrent; el número dos d'ERC a les generals, Gabriel Rufián; l'alcaldable republicà a Barcelona, Ernest Maragall, o el portaveu de la formació al Congrés, Joan Tardà, entre d'altres membres del partit.





Al lloc també ha aparegut un home portant una màscara de gas que li cobria la boca i dos cartells en els quals posava: 'Junquerisme no és amor ni amb vaselina' i 'ERC està acabant amb la sanitat pública catalana'.





RUFIÁN





Rufià ha considerat que els 30 processats són "caps de turc de l'anhel, del que volien, del que demanaven 2,3 milions de ciutadans en aquest país".





"Avui volen fer pagar a una trentena de persones, a una trentena de càrrecs públics per l'anhel de 2,3 milions de persones", ha reiterat.





I ha demanat omplir la caixa de solidaritat per evitar que aquestes persones paguin "la venjança d'aquest Estat" que, segons ell, demostra una deriva que atempta contra els drets civils de tots.





CÀRRECS CITATS





Entre els citats aquest divendres a la tarda estan l'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Conselleria de Presidència i actual secretari de Comunicació, Antoni Molons; l'exsecretari general de Presidència Joaquim Nin; el secretari general de Treball, Josep Ginesta, i el director general de Comunicació, Jaume Clotet.





També han de comparèixer aquest divendres l'exdirector de la delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea Amadeu Altafaj, i l'exdirector de Diplocat Albert Royo, en el marc d'aquest tràmit consistent en la declaració indagatòria dins el procediment sumari.





La tarda del divendres 10 de maig hauran de comparèixer els altres 15 processats en aquesta causa: la vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director corporatiu, comercial i de màrqueting de la CCMA Martí Patxot, entre d'altres.