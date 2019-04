Rivera convida els espanyols a "donar-se el gran gust" aquest diumenge per fer fora Sánchez de la Moncloa

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, va animar els espanyols a "donar-se el gran gust" a les eleccions i fer fora Pedro Sánchez perquè governi la formació taronja.









"Doneu-vos el gran gust" i "agafar la papereta taronja que val doble, perquè per una cara trobes a Sánchez-que si continua en el Govern, Espanya" seguirà bloquejada amb els separatistes i Podem "- i per l'altra portes a Ciutadans la Moncloa ", va remarcar en el tancament de campanya a València.





C'S, "L'ÚNIC PROJECTE QUE UNEIX ELS ESPANYOLS"





Rivera ha acusat Sánchez de "dividir i polaritzar" a la societat i "alimentar els populismes perquè s'enfrontin a la resta". En canvi, Ciutadans, "l'únic projecte que uneix als espanyols", vol "posar en marxa Espanya".





Independentment de la ideologia que tingui cada un, el gènere o la llengua, Rivera vol ser el "president de tots els espanyols".





Ciutadans va néixer "per fer fora personatges com Sánchez de la Moncloa, perquè ningú vengués el país als que volen trencar-lo, perquè els populistes no portessin l'economia i per governar Espanya.





"ES RESPIRA VICTÒRIA"





Perquè aquí "es respira victòria" i aquesta campanya té "l'equip amb més ganes i amb més il·lusió", mentre altres partits "estan tristos i desinflats", ha destacat, pronosticant que Cs pot "donar la campanada" a les urnes diumenge que ve .





"I si hi ha un sol escó més per fer fora Sánchez i muntar una taula de negociació per poder liderar un Govern, ho faré, no deixarem passar l'oportunitat", va explicar Rivera.





"NI AIGUA" ALS NACIONALISTES





Rivera ha apostat per una "Espanya sense privilegis" que no donarà "ni aigua" als partits nacionalistes. "Ha arribat el moment de independitzar-nos de (Quim) Torra, de (Carles) Puigdemont, del PNB", ha defensat.





El líder de Ciutadans es va comprometre a defensar la igualtat i la llibertat en "tots els pobles d'Espanya" ja que l'Estat "estigui present" en tots ells, perquè Catalunya "no és un mas" dels independentistes ni Euskadi ho és del PNB .