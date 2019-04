Iglesias demana el vot "útil" i tem un pacte entre PSOE i Ciutadans

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, afirma que el vot al seu partit "és l'únic vot útil" que serveix per "frenar la dreta i garantir un govern progressista" durant la propera legislatura.









El líder de la formació estatge va estar present a l'auditori del Parc Lineal del Manzanares, a Madrid, davant 6.000 persones, tal com afirma la organització.





Iglesias va reafirmar que Pedro Sánchez "no va saber contestar" a la pregunta sobre si pactaria amb Albert Rivera, doncs, al seu parer, "si li donen els números, l'Ibex, Felipe González i Carlos Slim, pressionaran" perquè Unides Podem no estigui dins del Govern.





Encara Rivera hagi parlat de cordó sanitari al PSOE, Iglesias està convençut que Ciutadans acabarà fent "el que li diguin a l'Ibex 35" i no es fia de la paraula del líder de Ciutadans, ja que ha pactat amb formacions amb què va dir que no ho faria.





Iglesias va defensar la política i el 28-A, afirmant que el diumenge és el dia perquè les majories socials tinguin el poder i no personatges com Florentino Pérez, Ana Patricia Botín o Villar Mir.





Per això, el diumenge "no ha de faltar ningú", perquè "la democràcia pot guanyar als poderosos. El vot no n'hi ha prou però és un instrument polític perquè les majories assenyalin el camí ", ha explicat.





MISSATGE D'UNITAT "INDESTRUCTIBLE"





Per la seva banda, el candidat de Unides Podem per Màlaga i coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha assenyalat durant la seva intervenció que està orgullós de concórrer a les generals de "forma unitària" i ha afegit que aquest missatge d'unitat "és indestructible, irreversible i irrevocable ".





Després d'això, ha recordat que aquestes eleccions són les terceres en tres anys i denoten que "hi ha una batalla pel model de país", i ha recalcat que en Unides Podem defensen a les famílies treballadores "contra el sistema criminal que és el capitalisme" que, ha afegit, "està enfrontat a la vida".





"La democràcia té deficiències", ha assenyalat, per després apuntar que tot i això és fruit de l'esforç d'anteriors generacions i de personatges com Marcelino Camacho o Marcos Ana.





La número dos de Podem, Irene Montero, ha apuntat durant la seva intervenció, la primera de la nit, que han realitzat una campanya "a pit descobert" sabent que podien "sortir governant" tot i que "molts no confiaven" en la candidatura atès que va arrencar en un moment "difícil". A més ha donat les gràcies a IU i Equo per apostar per la unitat, ja Pablo Iglesias per demostrar "que és el millor secretari general, el millor candidat i el millor president".