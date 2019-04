Iglesias: "El teu vot val igual que el vot de Botín"

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha demanat en aquest últim dia de campanya el vot per a la seva formació perquè tot i que "els poderosos tenen més poder" que la societat, "el diumenge és un dia estrany perquè aquest dia el vot de qualsevol val igual que el vot de Botín, que el de Florentino Pérez i que el de Villar Mir".









En un míting a la Cúpula del Mil·lenni a Valladolid davant unes 800 persones, Iglesias ha assenyalat que si bé no és suficient anar a votar diumenge perquè hi hagi democràcia, sí que pot servir perquè hi hagi "una bona ració de veritats democràtiques de la majoria" per protegir els seus interessos.





A més, ha criticat als seus adversaris polítics que hagin plantejat una campanya "bronca, l'insult i de la sobreactuació", i ha apuntat que davant d'aquesta estratègia, ells "sense insultar" van dir "veritats molt dures" que ningú s'ha atrevit a desmentir.





"Alguns van voler enganyar els espanyols plantejant una campanya bronca, l'insult, de la sobreactuació, de a veure qui treu més jocs reunits 'Geyper' en el debat, per fer una foto, per treure un llibre (...). Però la gent no és idiota, els embolcalls sense contingut no signifiquen res", ha apuntat.





Després de ser rebut al crit de 'president, president' i després que una persona del públic arrenqués una ovació en demanar un aplaudiment per a Iglesias pels dos debats i pel "sacrifici" que està fent, el líder morat ha recordat que malgrat dir que les elèctriques compren polítics o que els fons voltor manen més que els ministres, ningú s'ha atrevit a dir que el que sosté és mentida: "perquè era la punyetera veritat".