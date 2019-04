Iglesias assenyala el republicanisme com "caixa d'eines"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha apel·lat al republicanisme com "caixa d'eines" per construir el futur del país, i ha advertit sobre la possibilitat d'un "govern de Rivera presidit per Sánchez, en al·lusió a un possible pacte de PSOE i Ciutadans després de les generals.









Iglesias ha demanat el vot per al seu partit ja que "és l'única garantia d'un govern d'esquerres", posant l'accent en el pacte entre socialistes i Ciutadans. L'acte, que s'ha celebrat a Eibar, ha aglomerat més de 1.300 persones, i s'ha articulat com un homenatge a la II República.





El líder de la formació estatge recorda els dos grans debats d'Estat: el de la plurinacionalitat i el de la justícia social.





"Un té a veure amb la plurinacionalitat, amb el conflicte de Catalunya, amb la diversitat consubstancial al nostre Estat, té a veure amb l'autogovern, amb protegir institucions pròpies, diferents llengües i identitats i amb les asimetries entre les ciutats i el món rural ", ha explicat.





Per Iglesias, l'opció de futur per al país ha de valer-se de l'esperit del republicanisme per "construir institucionalment la fraternitat", i per trobar en el federalisme les solucions confederals "que donin resposta a la diversitat històrica de l'Estat".







Aquest republicanisme, segons el parer d'Esglésies, servirà a més com caixa d'eines que permeti entendre els desafiaments socials del país, i que passen per la defensa del que és públic, com la sanitat i l'educació.