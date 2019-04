Iglesias reclama que els poderosos no escriguin la Història d'Espanya

El secretari general de Podemos i cap de llista de la Unidas Podemos al Congrés dels Diputats per Madrid, Pablo Iglesias, ha demanat omplir les urnes el 28 d'abril amb "les veritats d'un país al qual els poderosos no li han d'escriure la història".









En l'arrencada de la campanya, després de l'enganxada de cartells, Iglesias ha recordat que ha estat detingut Julian Assange a Londres per "revelar veritats incòmodes per al poder", i ha apuntat que els poderosos necessiten d'un mecanisme per a funcionar, i " aquest mecanisme es diu la mentida ". "La mentida és una de les grans amenaces de la democràcia espanyola", ha afegit.





Per aquest motiu, Iglesias ha demanat omplir les urnes de "petites veritats, de veritats quotidianes": "les veritats dels que no arriben a final de mes, les veritats dels pensionistes, la dels joves que han hagut d'emigrar".





A més, el líder de Podem ha recalcat que "els poderosos" no ha d'escriure la història del país, i ha avançat que en la campanya "hi haurà sorpreses" perquè "hi ha moltes coses que poden canviar". "És clar que es pot", ha finalitzat.





Durant l'acte també ha pres la paraula el coordinador federal d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha indicat després de deu anys des que va començar la crisi econòmica és el moment "de donar-li la volta a les retallades". "Hi ha poders econòmics que volen que ens resignem a la precarietat (...). Diem que no ens resignem, que Blindarem els serveis públics", ha postil·lat.





Abans que prenguessin la paraula, els dos candidats han fet l'enganxada del cartell de Unides Podem per a la campanya. S'hi llegeix el lema de campanya, 'La història l'escrius tu'.





ALUCHE





A l'acte, que ha començat passades les 23.00 hores, han assistit al voltant de 300 veïns i simpatitzants de la formació morada del barri d'Aluche que han compartit prèviament un sopar popular. Acompanyant Iglesias han estat el coordinador federal d'IU i candidat d'Unides Podem al Congrés per Màlaga, Alberto Garzón, i altres candidats de Unides Podem com Juan López de Uralde, Gl0ria Elizo, Enrique Santiago, Rafa Mayoral.





La enganxada de cartells ha tingut lloc al Parc de les Cruces al barri madrileny d'Aluche, en un amfiteatre a l'aire lliure molt proper al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i davant del solar en el qual es va situar la presó de Carabanchel, símbol per a l'esquerra de la repressió franquista.