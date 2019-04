Junqueras demana un últim esforç a l'independentisme per omplir les urnes

El líder d'ERC i cap de llista al Congrés, Oriol Junqueras, ha demanat aquest divendres un últim esforç per omplir les urnes de vots independentistes a ERC, que "és l'únic partit republicà i l'únic independentista que pot guanyar aquestes eleccions".









El partit republicà va tancar campanya aquest divendres a la plaça de la Plana de Badalona davant 4.000 assistents. Junqueras, en l'acte, va llançar un missatge cap a Pedro Sánchez, afirmant que el seu partit "no és de fiar", ja que va aprovar el 155 amb el PP i va pactar amb Ciutadans, a més d'aixecar-se la negociació dels Pressupostos.





Oriol Junqueras, des de la presó de Soto del Real, va comparèixer per videoconferència al míting, igual que Raül Romeva.





El líder republicà va reivindicar ERC com "el partit independentista més independentista de tots" i el que millor pot culminar el camí cap a la república catalana.





ROMEVA, RUFIÁN I ROVIRA TANQUEN L'ACTE





Raül Romeva, per la seva banda, va demanar demostrar, "per la via democràtica, que la gran majoria d'aquest país és republicana i demòcrata, i clarament està determinada a no deixar-se atemorir", avisant que no hi ha marxa enrere després aquest 28 d'abril .





Marta Rovira va cridar els seus a omplir les urnes a favor de la democràcia i contra un Estat cada vegada més cap a la dreta, en les seves paraules.





El número dos per Barcelona, Gabriel Rufián, va afirmar: "No accepteu cap lliçó ni d'independentisme ni de republicanisme ni de democràcia perquè sou ERC i heu nascut per guanyar, guanyar i guanyar! Visca la terra!".