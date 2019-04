JxCat demana als catalans fer servir les urnes sense por "per la llibertat i la república"

El cap de llista de JxCat a les generals, Jordi Sànchez, va fer una crida aquest divendres passat els catalans a tornar a fer servir les urnes sense complex i sense por "per la llibertat, la república" i el 1-0.









Sànchez va participar en el míting final de JxCat a través de videoconferència des de Soto del Real. A l'acte van assistir unes 1.000 persones, amb la presència a la presó també de Jordi Turull i Josep Rull, a més de Puigdemont des de Bèlgica.





"Cal fer una cadena immensa de país perquè el diumenge ningú es quedi amb la consciència intranquil·la de no haver votat per la llibertat", va remarcar Sànchez.





Turull ha apel·lat a respondre amb contundència a l'Estat i al món en defensa de l'esperit de l'1-0,i Rull creu que guanyaran una Catalunya lliure on mai més es pugui empresonar algú per defensar pacíficament unes idees, ha dit.





Puigdemont va llançar un missatge per convèncer els indecisos per evitar la victòria dels que van aplicar el 155 a Catalunya, en referència a PSOE, PP i Cs: "No deixem pel 26 de maig ho puguem votar aquest diumenge. Busqueu vots fins al últim minut ".





PLANTAR CARA A L'ESTAT





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit que plantaran cara a l'Estat per defensar el dret a l'autodeterminació i l'1-O, i ha lamentat que el PSOE no hagi demanat perdó per haver donat suport l'aplicació del 155 amb PP i Cs: "Teniu la certesa que no ho tornaran a aplicar?".





Per l'expresident de la Generalitat Artur Mas, el diumenge cal demostrar que "si l'Estat és el campió de la repressió, els catalans són els campions de la votació; si l'Estat és el campió del garrot, els catalans són els campions del vot ".