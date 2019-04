Abascal defineix a Vox com l'únic partit capaç de "garantir el manteniment de la unitat nacional"

El candidat de Vox a les eleccions generals, Santiago Abascal, va remarcar el seu partit com l'únic capaç de garantir el manteniment de la unitat nacional, que s'ha de defensar "amb totes les conseqüències".









"O el pacte de la traïció o una alternativa patriòtica", van ser les paraules del líder de Vox, que va admetre que aquest diumenge està en joc el futur d'Espanya.





Vox va tancar la seva campanya a la plaça de Colón de Madrid aquest passat divendres amb més de 20.000 assistents, segons els organitzadors, i amb la presència de Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa dels Monteros i Rocío Monasterio, a més del líder, Santiago Abascal.





Abascal va dir que Vox és només un instrument per a la defensa d'Espanya, només unes sigles que fins i tot és capaç de "menysprear", però ha insistit que actualment és l'únic "instrument" capaç de garantir la unitat nacional i la llibertat dels espanyols que , al seu parer, estan sent atacades per "socialistes, comunistes i separatistes".





"El proper 28 d'abril ens juguem el futur d'Espanya. O la desaparició o la continuïtat històrica de la nostra pàtria. O misèria socialista o prosperitat dels nostres fills i néts. O la dictadura progre o la llibertat dels espanyols. El dia 28 vam triar entre la 'Antiespaña' o l'Espanya viva i no permetrem ni la destrucció ni el suïcidi d'Espanya ", va afirmar, demanant per última vegada als votants que diumenge omplin de paperetes" rojigualdas "les urnes.