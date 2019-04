Els partits tanquen la campanya més renyida amb el vot de quatre milions d'indecisos en l'aire

Després d'una campanya electoral anòmala, amb dos debats consecutius, una política de blocs que ha ofegat les reformes concretes i un actor fantasma, Vox, que a penes ha aparegut en els mitjans, arriben els mítings de tancament on els partits ho donen tot per convèncer els indecisos. I no són pocs: les estimacions demoscòpiques parlen de fins a 4 milions d'espanyols que no tenen clar el seu vot.









EL PSOE DEMANA UNA ÀMPLIA MAJORIA





El president del Govern i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ha reconegut aquest divendres que no es conforma amb ser la força més votada en les eleccions generals d'aquest diumenge. "Si no governem no guanyem", ha advertit davant de més de 2.500 militants i simpatitzants a Madrid.





Sánchez ha omplert l'aforament de l'auditori a l'aire lliure de Entrevías (al districte madrileny de Puente de Vallecas), únic barri de Madrid on els socialistes guanyen històricament les eleccions, i desenes de persones han hagut de conformar-se amb escoltar el líder des de l'altre costat de la tanca.





Tot i que ha afirmat tenir "molt a prop" la possibilitat d'aconseguir una majoria parlamentària àmplia que li permeti seguir governant, ha advertit que persisteix la "amenaça real" que les tres dretes de PP, Ciutadans i Vox sumin majoria i formin un Govern que tindria el líder popular, Pablo Casado, de president; al de Ciutadans, Albert Rivera, de "acompanyant" en algun Ministeri, però amb Vox marcant el perfil ideològic d'aquest gabinet.





I la "ultradreta", ha subratllat, el que defensa són els interessos de les classes benestants i per això està a favor, ha assenyalat, de "privatitzar" les pensions i la sanitat pública.





CASADO CONFIA EN LIDERAR EL BLOC DE DRETES





El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha reunit la nit d'aquest divendres a més de 8.000 persones al 'WiZink Center' de Madrid, segons fonts del PP. Un acte en què a més ha estat acompanyat per gairebé tots els 'barons' territorials del Partit Popular, com el gallec Alberto Núñez Feijóo, l'andalús Juanma Moreno o el murcià Fernando López Miras.





Casado ha arribat a aquest antic Palau d'Esports de Madrid a prop de les 20.30 hores, acompanyat per la seva dona, Isabel Torres, el secretari general del partit, Teodoro Garcia Egea, altres dirigents de la cúpula i els candidats del PP a l'Ajuntament i la Comunitat de Madrid, José Luis Martínez-Almeida i Isabel Díaz Ayuso, entre d'altres.









El PP busca una demostració de força amb aquest míting de tancament que posarà punt final a la campanya electoral. Durant 15 dies, Casado ha recorregut 15.000 quilòmetres i ha visitat totes les comunitats autònomes, que se sumen als més de 150.000 quilòmetres que havia realitzat des que és president del partit des del passat mes de juliol.





Abans del míting, Casado ha saludat DJ 'El Pulpo', que ha amenitzat al públic l'hora prèvia al començament de l'acte. "En dos dies, Espanya tindrà un president del PP", ha assegurat la moderadora. "Visca Espanya", han corejat els assistents diverses vegades.





IGLESIAS APEL·LA ALS VOTANTS PROGRESSISTES...





El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest divendres que "la gent no és idiota" i per això "molts dels que anaven a votar al PSOE" el diumenge, avui diuen que no els tornen a enganyar. "Diuen: a mi no em torneu a enganyar. L'única garantia que hi hagi un govern d'esquerres és que estigui la gent de Unides Podem dins, i això es notarà diumenge que ve", ha apuntat.









En una trobada a Lleó amb simpatitzants, al qual han acudit aproximadament 450 persones i al qual no han pogut accedir altres 200 que han hagut de quedar-se fora, Iglesias ha alertat així davant el possible pacte que fraguarían PSOE i Ciutadans en cas que els donin els números per armar una coalició de Govern.





Aquesta hipòtesi la fonamenta Iglesias en què, quan li ha preguntat a Sánchez sobre aquest possible pacte, sempre ha respost "amb evasives". Segons la seva opinió, hi haurà pressions dels poders econòmics i de certs sectors del socialisme que faran "qualsevol cosa" per impedir que hi hagi un Govern amb gent de Podem.





Això, argumenta, passa perquè a Unides Podem "no li poden comprar", i ha afegit que per aquest motiu va entrar en escena la "brigada patriòtica". "Patriotes de xaranga i pandereta", ha assenyalat, per exclamar "mai més miserables que taquin el nom de la Policia i de la Guàrdia Civil a aquest país".





... I CIUTADANS AL VOTANT DEL PSOE CLÀSSIC





El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha apel·lat aquest divendres al votant històric del PSOE perquè optin pel partit taronja en aquestes eleccions generals i ha equiparat al candidat a la presidència, Albert Rivera, amb l'expresident socialista del Govern Felipe González.





En l'acte de final de campanya a Rubí (Barcelona) davant unes 130 persones, ha sostingut que el PSOE de González va contribuir a "la reforma d'Espanya gràcies que molts espanyols van confiar en el PSOE per fer una alternança al que hi havia fins llavors" , i considera que ara aquest canvi el representa Cs.









"De la mateixa manera que hi va haver un moment en què, perquè hi hagués un canvi a Espanya es va haver de votar un home jove, llançat i valent com va ser Felipe González, ara cal fer aquest canvi i votar un home llançat, valent i sense complexos que faci un canvi respecte al que està fent Pedro Sánchez, que no s'assembla en res a aquest PSOE", ha afirmat.





ABASCAL TANCA A COLÓN





El candidat de Vox a les eleccions generals, Santiago Abascal, ha erigit aquest divendres a la seva formació com l'únic partit capaç de garantir el manteniment de la unitat nacional, que creu que s'ha de defensar "amb totes les conseqüències". I ha avisat que aquest diumenge està en joc el futur d'Espanya: "O el pacte de la traïció o una alternativa patriòtica", ha advertit.









L'acte de tancament de campanya ha reunit en una desbordada plaça de Colón de Madrid als quatre dirigents de Vox que ja s'han convertit en el nucli dur del partit: Abascal, Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa dels Monteros i Rocío Monestir. Milers de persones --més de 20.000 segons els organitzadors-- han acompanyat als seus líders en l'últim acte electoral abans de la jornada de reflexió.





Abascal ha dit que Vox és només un instrument per a la defensa d'Espanya, només unes sigles que fins i tot és capaç de "menysprear", però ha insistit que actualment és l'únic "instrument" capaç de garantir la unitat nacional i la llibertat dels espanyols que, al seu parer, estan sent atacades per "socialistes, comunistes i separatistes".