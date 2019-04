Casado demana votar "amb cap" en les eleccions "més decisives"

El candidat a la Presidència del Partit Popular, Pablo Casado, ha demanat als ciutadans que hi hagi "màxima participació" i que votin "amb cap" en les eleccions "més decisives per al futur d'Espanya dels últims temps.





"M'agradaria que sortís un Govern estable per evitar les legislatures fallides dels últims anys", ha assenyalat Casado, qui ha destacat que és "fonamental" que tots els espanyols participin perquè "el que surti de les urnes condicionarà el futur de Espanya per als pròxims quatre anys".









Pel líder popular l'important és votar "amb el cap" perquè, segons la seva opinió, "votar és donar un mandat molt clar als polítics". "Es voti a qui es voti avui, és molt important que es faci amb aquesta seguretat que això condicionarà el futur dels teus i del teu país", ha sentenciat.





Així mateix, ha ressaltat la importància de votar "units i junts la millor opció que garantirà que Espanya vagi millor en el futur".









El president del PP ha fet aquestes declaracions després d'acudir a votar, acompanyat de la seva dona, Isabel Torres, en el Col·legi Nuestra Señora del Pilar de Madrid a les 12 hores.





La candidata del PP a les eleccions generals per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmat que "avui és un dia crucial per a la democràcia a Catalunya i per a la democràcia en el conjunt d'Espanya, per a la llibertat i la igualtat de tots".





La candidata, que ja va votar el dimecres per correu, ha acudit a l'escola Santa Dorotea Salesianes, en el barri de Sarrià de Barcelona, al costat de la número 3, Irene Pardo, per a donar suport als interventors i apoderats del PP, i ha destacat en declaracions als mitjans sobre aquests comicis: "Són la millor expressió de la nostra Constitució".





Ha confiat que la jornada es desenvoluparà amb absoluta neutralitat i tranquil·litat, en les seves paraules, i ha transmès un missatge a la ciutadania perquè voti "amb confiança i amb convicció".