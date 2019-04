Detingut el vocal d'una mesa electoral per violència de gènere

El vocal d'una mesa electoral a Alcanar (Tarragona) ha estat detingut aquest diumenge ja que tenia un requeriment per violència de gènere.





Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home a primera hora de la jornada electoral, segons ha informat la policia catalana.





Els agents no han volgut donar més detalls de la detenció al·legant que es tracta d'un "assumpte privat" que no hi hauria transcendit en altres circumstàncies.