La violència masclista, un dels delictes amb més empresonats

En 2019 gairebé 4.000 presos han estat condemnats a presó per delictes contra les dones a Espanya, convertint la violència de gènere o masclista en el tercer delicte amb més presos només per darrere de delinquir contra el patrimoni i les drogues.





A més, és la segona categoria de delictes que més creix per darrere del delicte contra la salut pública (tràfic de drogues) els últims set anys. Tot i que la llei contra la violència de gènere es va aprovar el 2005 a Espanya, no es va començar a incloure les dades dels presos per aquest delicte fins a 2012, quan ja existien 3.287 reclusos per violència de gènere, ja condemnats.





Aquesta xifra s'ha elevat fins a l'actualitat en gairebé 700 reclusos més, només havent descensos en les dades el 2013 i 2015.





Aquestes dades contratastan amb el decreixement de la població reclusa. Aquest any, Espanya té 41.233 presos, prop de 4.000 menys que el 2012. Ara mateix, el delicte que més presos s'acumula a les presons espanyoles és el delicte contra el patrimoni i ordre socioeconòmic (16.245 presos), seguit dels interns per delictes de drogues (7.744 presos), que aquests últims han reduït gairebé a la meitat el nombre des de 2012.





Així, es constata finalment que actualment a Espanya hi ha més presos per violència masclista que per homicidis (2.984), per anar contra la llibertat sexual (2.774), per lesions (2.013) per anar contra l'ordre públic (1.455) o la seguretat viària (1.080), entre d'altres delictes encara amb menys presos.