Milers d'estudiants convocats pel Sindicat d'Estudiants (SE) i Lliures i Combatives, 13.000 segons la Guàrdia Urbana i 50.000 segons els organitzadors, han recorregut aquest divendres al centre de Barcelona contra la violència masclista i el patriarcat.





Sota el lema 'Contra la violència masclista, la justícia patriarcal i franquista i l' opressió capitalista', es tracta d'una de les manifestacions convocades pel Dia Internacional de la Dona.





El seguiment de la vaga feminista d'aquest divendres en les universitats catalanes aconsegueix les 16 hores un 72,44% entre estudiants i treballadors, segons xifres de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat.





Amb consignes com 'Sense la dona no hi ha revolució', 'Visca la lluita feminista', 'Vull ser lliure, no vull ser valenta', 'Fora el masclisme dels nostres barris', 'Els carrers seran feministes', 'No és no i allò altre és violació 'i 'no ens miris, uneix-te' en un ambient festiu.





La manifestació ha comptat amb multitud de cartells reivindicatius, com ara 'No vull la teva floreta, vull teu respecte', 'No és un cas aïllat, es diu patriarcat', 'Trenca la tradició de l'opressió' i 'No estem totes, falten les assassinades'.





Durant el trajecte, la manifestació ha anat sumant assistents a la convocatòria, que ha llegit el seu manifest a la Via Laietana abans d'entrar a plaça Sant Jaume.





DIA HISTÒRIC





La portaveu dels convocants, Sofia Vázquez, ha assegurat que es tracta d'un "dia històric" en què s'han buidat les aules, i ha remarcat el poder del moviment feminista.





Ha subratllat que és un "dia de lluita" per a les dones que pateixen violència, precarietat i explotació, i ha lamentat que la justícia no s'empresoni 'La manada' però sí que ho demani per a líders independentistes o cantants.





Ha carregat contra les polítiques de PP, Cs i Vox, i ha assegurat que aquests partits "les trobaran lluitant al carrer".





La manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants no ha estat l'única de la comunitat educativa aquest divendres, ja que la federació d'educació de CCOO i altres sindicats estudiantils també han recorregut des de la plaça Urquinaona a Sant Jaume.