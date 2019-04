El Barça femení fa història i serà a la final de la Women 's Champions League

Història. El Barça estarà a Budapest el proper 18 de maig. El conjunt català ha derrotat el Bayern de Munic, en doble ocasió, i s'ha guanyat el bitllet per a la final de la Women 's Champions League per primera vegada en tota la seva història.









El Mini Estadi, vestit de gala, va deixar de banda durant dues hores la jornada electoral d'aquest diumenge per donar suport a l'equip blaugrana, que es jugava el pas a la seva primera final europea.





Amb un lleuger avantatge aconseguida en l'anada, amb el 0-1 collit a Alemanya, les de Cortés van sortir a la gespa amb l'únic objectiu de segellar l'eliminatòria per obtenir el premi d'anar a Budapest a disputar la gran final.





La trobada va començar amb una gran intensitat, ja que ningú va dir que seria fàcil, i el conjunt bavarès va amenaçar a marcar en dues ocasions en els primers minuts del xoc. Però més enllà dels avisos alemanys, el partit va entrar en una fase d'anada i tornada on qualsevol dels dos elencs podia avançar-se al marcador.





I el factor psicològic, llavors, va ser clau. En els últims instants de la primera meitat va arribar l'únic gol del partit. Lieke Martens va forçar un penal, que la Mariona es va encarregar de transformar a l'enganyar la portera visitant. A la culer no li va poder la pressió i, tot i que quedava tota la segona meitat, el gol va ser decisiu per certificar el pas a la final.









EL BAYERN NO HAVIA DIT L'ÚLTIMA PARAULA





Les alemanyes, sabent el que es jugaven, van sortir al cent per cent en els segons quaranta-cinc minuts, i van tenir ocasions per igualar el xoc, que no l'eliminatòria, per lluitar de tu a tu amb les blaugrana.





A més, en el minut 70 ', va arribar una mala notícia en clau catalana, i és que la golejadora en el partit d'anada, Hamraoui, va veure la segona tarjeta groga en el minut 70' i es perdrà la final, a part que deixava a les seves amb una jugadora menys a falta de vint minuts.





I tan sols un minut més tard, Sandra Paños va fer la parada de la trobada, desviant una rematada de cap que va acabar al pal.





Els últims compassos no van ser senzills per a les blaugrana, que finalment van respirar i van celebrar la seva classificació per a la final de Budapest.