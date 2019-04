Què és el trastorn dismòrfic corporal i com ens afecta

El trastorn dismòrfic corporal (TDC) és un trastorn d'ansietat relacionat amb la imatge corporal.





Sovint se l'anomena "dismòrfia corporal" i fa que algú tingui preocupacions obsessives sobre la seva aparença física, sovint pel que fa a defectes percebuts que altres persones no noten.





Pot portar els malalts a desenvolupar conductes i rutines compulsives, tenint un impacte sever en les seves vides quotidianes i causant una gran angoixa emocional.





Què és?





El TDC és una afecció de salut mental que deixa a les persones que la pateixen amb greus ansietats sobre la seva aparença.





Les persones amb TDC sovint passen molt temps preocupant-se pels defectes físics percebuts que no són perceptibles per als altres.





L'experiència de cada persona amb trastorn dismòrfic corporal és diferent i pot variar en severitat del dia a dia, però la majoria de les persones experimentaran problemes emocionals.





En alguns casos, el preu emocional que cobra el TDC pot tenir conseqüències perilloses, com trastorns alimentaris, autolesions i pensaments suïcides.





També pot causar comportaments obsessius, com furgar-se en la pell, tirar-se dels cabells o l'ús excessiu de miralls -comportaments estretament relacionats amb el trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) -.





El TDC pot afectar qualsevol persona de qualsevol edat, però és més comú en adolescents i adults joves.









Quins són els símptomes?





Els símptomes variaran depenent de l'individu, però hi ha alguns comuns.





Això inclou preocupar molt per una part específica del cos i comparar freqüentment la seva aparença amb la de les persones que l'envolten.





Els pensaments que podrien sorgir per a algú amb trastorn dismòrfic corporal és que el teu cos no és proporcionat o no té simetria.





Algú amb TDC també pot fer tot el possible per ocultar parts del seu cos que perceben com defectes, usant roba ampla o aplicant molt maquillatge.





És freqüent també l'ús excessiu de productes de bronzejat, pesar-se de forma freqüent i l'exercici obsessiu com comportaments compulsius que poden sorgir a causa del TDC.





Què el causa?





Igual que amb la majoria de les afeccions de salut mental, es desconeix la causa exacta del TDC.





El trastorn dismòrfic corporal podria ser degut a un desequilibri químic en el cervell i que també podria ser desencadenat per un esdeveniment traumàtic en el passat.





Les persones que ho pateixen també podrien estar genèticament predisposats a això si tenen un parent amb trastorn dismòrfic corporal o trastorn obsessiu compulsiu.





Sovint, es pensa erròniament que el TDC és causat per un trastorn alimentari. Tot i que els símptomes poden ser similars, una persona amb un trastorn alimentari Anorèxia, bulímia, etc.- pot no tenir necessàriament TDC i viceversa.





Com es pot tractar?





Si creus que pots tenir TDC, es recomana encaridament que busquis ajuda al teu metge de capçalera.





Poden remetre't a un especialista per a una avaluació psiquiàtrica, en la qual se't pot prescriure teràpia cognitiu-conductual, una teràpia de conversa que pots rebre de forma individual o en grup.





També se't podria oferir un tipus de medicament antidepressiu anomenat inhibidor selectiu de la recaptació de serotonina.