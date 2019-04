La meitat dels britànics es penedeix del referèndum del Brexit

Han passat gairebé tres anys des que els britànics van acudir a les urnes per decidir la seva continuïtat a la Unió Europea. Però, què pensen avui els ciutadans d'aquella convocatòria de referèndum?





Segons un sondeig realitzat per Opinium per a la publicació 'The Observer', el 55% dels enquestats considera que la celebració d'un referèndum del Brexit va constituir un error i hauria estat millor no convocar-lo.









Les xifres desglossades per partits polítics també donen dades interessants. L'estudi assenyala que fins i tot entre els votants 'tories' un ampli segment es penedeix de la votació (un 49%). Entre els laboristes, un 72% creu que hauria estat millor no celebrar el referèndum, enfront del 18% que creu que va ser adequat.





I si es tornés a votar? Una majoria del 46% d'enquestats donarien suport continuar a la Unió, davant d'un 34% que tornaria a votar sortir de la UE. No obstant això, un 20% de votants indecisos podria decantar la balança cap a la permanència o la sortida.





L'única cosa clara a tres anys de la celebració del referèndum, és que el Regne Unit és avui una societat dividida meitat per meitat entre 'remainers' i 'brexiters'.