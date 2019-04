Podemos s'esfondra però demana entrar en un futur govern de Sánchez

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha hagut de sortir a la palestra a tractar de defensar els 35 diputats que ha obtingut el seu partit, 10 menys que en les eleccions de 2016 i ho ha fet amb tot i amb poca autocrítica.













Ha començat dient que si l'esquerra no aconsegueix sumar és perquè el PSOE no ha volgut admetre que "Espanya és plurtinacional" i ha posat com a exemples els resultats a Euskadi i Catalunya, on el PNB i ERC han resultat guanyadors, però en 2016, va ser precisament el partit morat qui va guanyar en les dues comunitats.





Tot i això, Iglesias ha admès que els "hauria agradat un resultat millor" però ha defensat que són vàlids per a ells perquè els ajuda a aconseguir els seus objectius, asseguren. Entre ells ha destacat el "derrotar la dreta" i el segon entrar al Govern, cosa que podria no succeir si el PSOE decideix pactar amb Ciutadans i Albert Rivera incompleix la seva promesa.





El líder del partit morat ha vist que tot i la pèrdua de vots té possibilitats d'entrar al govern i, de fet, ha repetit en dues ocasions que es pot aconseguir el seu segon objectiu, "poder formar un govern de coalició d'esquerres".





No ha estat més endavant, davant la insistència dels periodistes que no ha fet autocrítica, i ha atribuït la caiguda de vots a la crisi interna del partit, en clara referència a tots els abandonaments que ha patit el seu partit a causa de la deriva autoritària de el seu líder i l'abandonament d'Iñigo Errejón.