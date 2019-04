Mariachis al so del "Canta y no llores" a la seu del PP

La coneguda web 'Forocoches' aconseguir recaptar en només mitja hora 500 euros per pagar a uns mariachis per cantar-li a Pau Casat el "Canta y no llores" pels mals resultats pel PP aquest 28 d'abril.









Això del trolleo amb mariachis és ja una tradició de 'Forocoches'. Ja els van enviar a Ferraz a l'octubre de 2016, quan a més, durant aquelles primàries socialistes també van enviar pizzes.





I quan es va convocar el referèndum il·legal, també els van enviar al Parlament.





MÉS: El PP pateix una derrota històrica al perdre més de 4 milions de vots