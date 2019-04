L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys i nou mesos de presó a l'exprofessor de gimnàstica Joaquim Benítez pel cas d'abusos sexuals a alumnes al col·legi Maristes de Sants-Les Corts entre 2006 i 2010.









Benítez va confessar en el judici que va realitzar fel·lacions a dos estudiants al seu despatx en acabar la classe, però va negar tocaments a altres dos denunciants.





L'Audiència de Barcelona li atribueix quatre delictes d'abús sexual, dos de forma continuada.





Segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la sentència de la Secció 21 de l'Audiència li imposa una indemnització total per les quatre víctimes de 120.000 euros.





La sentència condemna a la Fundació Champagnat, responsable de la institució, com a responsable civil subsidiari.





S'afirma en la decisió que "no s'ha atribuït a l'assegurat, la Fundació Champagnat, la producció voluntària del mal sinó, tot el contrari, una conducta imprudent per falta de control sobre la conducta dolosa d'un empleat dependent".





En la seva sentència, l'Audiència imposa a Benítez una inhabilitació per a exercici de la professió docent de 13 anys i vuit mesos, i ordre d'allunyament i prohibició de comunicació respecte de les víctimes.





El tribunal considera provat que l'acusat va aprofitar la seva condició de professor d'educació física de collegi dels Maristes, on va treballar de 1999 a 2011, per a abusar de quatre alumnes en diverses ocasions, ha explicat el TSJC.





Segons recull la sentència, l'acusat disposava d'un despatx propi amb una llitera en la qual portava als alumnes per a realitzar-los massatges que alleugessin possibles lesions, i allí cometia els abusos.





El tribunal ha citat el matí d'aquest dilluns a les parts i a l'acusat per a notificar-los conjuntament la sentència: Benítez ha acudit tapat amb passamuntanyes a l'Audiència i, després de saber la decisió, ha marat sense fer declaracions i fugint de la premsa a la carrera.





En sortir de la secretaria de la Secció 21, Manuel Barbero, el pare que va destapar el cas, s'ha abraçat a la seva advocada plorant en conèixer la condemna.





En el judici, celebrat a la fi de març, Benítez va confessar i va dir que va actuar en sentir-se "emparat" per Maristes, i la Fiscalia va mantenir la petició de 22 anys de presó per a Benítez per dos delictes d'abús sexual continuat i dos d'abús sexual, mentre que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van demanar 35 i 26 anys de presó, respectivament.





Benítez va confessar en la seva declaració durant el judici que havia abusat de dos menors, però va dir no recordar-se dels altres dos casos pels quals estava acusat. També va afirmar que els responsables de l'orde religiós van conèixer un dels seus primers casos d'abusos sexuals el 1986 però que no ho van sancionar, per la qual cosa es va sentir "emparat".





L'escàndol del cas Maristes es va destapar precisament arran de la denúncia de Manuel Barbero, després que el seu fill li revelés que havia estat abusat per Benítez, professor d'educació física, durant dos anys, entre els 13 i 15 anys.





En total, es van presentar 17 denúncies contra Benítez, però 13 d'elles es van arxivar posat que els fets havien prescrit.





Barbero va obrir un correu electrònic per a revelar altres casos: va rebre gairebé 100 correus de persones que li relataven històries d'abusos soferts, per fins almenys 12 professors, a part de Benítez i un monitor, amb un total de 43 denúncies de diferents centres.