JxCAT confia en les municipals i les europees del 26 de maig

La número dos de JxCat a les generals, Laura Borràs, ha admès aquest dilluns que han fet autocrítica pel resultat i confia que els votants avalin la seva "clam per la unitat" una vegada culmini el cicle electoral, després de les municipals i europees del 26 de maig.









"Aquest clam per la unitat que escoltem en les manifestacions pot ser que el votant hagi pogut interpretar que el pot exercir en una doble volta, que acaba amb les municipals i amb Carles Puigdemont a les europees", ha sostingut en roda de premsa per valorar els resultats de les generals, en les quals JxCat obtenir 7 escons.





Malgrat no haver aconseguit una llista unitària amb ERC a les generals, Borràs ha explicat que treballaran per mantenir fort el seu missatge, perquè considera la unitat és el que més convé a Catalunya, i ha deixat clar que no modificaran la seva postura pels resultats electorals.