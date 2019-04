Canadà veta l'entrada a Puigdemont

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentat aquest dilluns un recurs a la justícia del Canadà després del rebuig de les autoritats del país a què pugui visitar Quebec, un dia abans de la data prevista inicialment per a la seva sortida.









Segons un comunicat de l'oficina de Puigdemont, tenia previst fa setmanes un viatge al Quebec convidat pel president de la Société Saint-JeanBaptiste (SSJB) de Montréal, Maxime Laporte, però el Govern canadenc "sense donar cap motiu va revocar arbitràriament" l'Autorització Electrònica de Viatge (AEV) que abans se li havia concedit.





L'AEV és un requisit exigit per Ottawa des de 2016 a tots els ciutadans de països exempts de visat, una mesura que permet a les autoritats del Canadà "escanejar i bloquejar una persona abans que embarcament en un avió" amb destinació a Canadà.





Finalment, la JEC ha exclòs Puigdemont, Comín i Ponsatí de la candidatura europea de JxCat per a les eleccions europees en estar processats en rebel·lia en la causa del procés independentista.





L'organisme arbitral atén així els recursos que el PP i Cs havien presentat perquè no es doni via lliure a la candidatura de JxCat en estar encapçalada per tres persones processades pel Tribunal Suprem: Puigdemont, Comín (establerts a Bèlgica) i Ponsatí, al Regne Unit.





En ésser unes eleccions d'àmbit estatal on regeix la circumscripció única, la JEC és l'organisme de supervisar el procés electoral i la setmana passada ja va donar via lliure a JxCat.