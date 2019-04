El PSOE intentarà posposar els seus pactes postelectorals per formar Govern a després de les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig amb l'objectiu que aquestes aliances no li penalitzen en aquests comicis, han informat fonts de la direcció socialista.









Des de primera hora d'aquest dilluns, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ja lliscava aquest missatge, reconeixent que el partit no té "cap pressa" per formar govern i que el seu objectiu "immediat" és fer una bona campanya per a la cita electoral de maig.





Diversos membres de la direcció federal del PSOE admeten en privat que al PSOE li convindria mantenir en la reserva els suports amb què comptarà per tirar endavant la investidura del president del Govern per evitar que aquestes aliances puguin penalitzar en els comicis de maig.





I és que una de les fórmules perquè el PSOE aconsegueixi governar passa pel suport o com a mínim abstenció dels independentistes en la votació d'investidura. Fins i tot comptant amb un eventual suport a la investidura de Unides Podem, Compromís, els regionalistes càntabres de Miguel Ángel Revilla, PNB i Coalició Canària, el PSOE es queda a un escó de la majoria absoluta.





Pel que, per tirar endavant la investidura en segona volta, on es necessiten més sís que nos, necessitaria l'abstenció d'algun dels partits independentistes, ERC, Junts per Catalunya o Bildu.





En roda de premsa des de la seu del partit a Ferraz al terme de la reunió de l'Executiva Federal per valorar els resultats del 28 d'abril, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha confirmat que els socialistes es disposen a administrar els temps "amb tranquil·litat".





Ha reconegut a més que el país es troba ja immers en la precampanya de les municipals i autonòmiques que "d'alguna manera tancaran el quadre de governabilitat a Espanya".