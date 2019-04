Canvis en la llista a les europees de JxCat. De forma provisional, Gonzalo Boye, Xavier Trias y Beatriz Talegón substituiran a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí després que la Junta Electoral hagi vetat els tres candidats per trobar-se en "rebel·lia".









El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha carregat contra la resolució de la JEC, i ha anunciat que combatran jurídica i políticament impugnant el seu contingut al Tribunal Suprem, al Tribunal Constitucional i finalment al Tribunal de justícia europeu de Luxemburg.









CISMA A LA JUNTA ELECTORAL





L'exclusió de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí de la llista de JxCat per a les eleccions europees del proper 26 de maig ha provocat un cisma a la Junta Electoral Central (JEC) perquè el president de l'organismes, el vicepresident i altres dues vocals han signat un vot particular discrepant defensant que havia de prevaler el dret a presentar-se a les eleccions.





El PP i Cs van demanar excloure els tres polítics independentistes allegant que no tenien la condició d'elegibles ja que resideixen fora d'Espanya i estan processats per rebel·lió pel Tribunal Suprem: Puigdemont i Comín es troben a Bèlgica i Ponsatí viu al Regne Unit.





En una resolució aprovada aquest dilluns, la JEC accepta parcialment el recurs del PP i de Ciudadanos i conclou que els tres polítics independentistes no figuren adequadament en el cens electoral i tampoc han acreditat que reuneixen les condicions per a això, i en aquest context, no són electors i tampoc "elegibles".





En concret, els tres polítics catalans figuren en el cens de residents a Espanya malgrat que "és notori" que no estan en aquests municipis, sinó que "des de fa dos anys estan fora del territori nacional per evadir-se de l'acció de la justícia".





"El gaudir del dret de sufragi, tant actiu com a passiu, està condicionat al compliment de la càrrega de la inscripció censal. Sense la inscripció censal no es pot gaudir de l'exercici del dret --argumenten--. Per gaudir d'aquest dret cal posseir la 'qualitat de l'elector', o sigui, s'ha de ser titular del dret de sufragi actiu".





Al seu judici, la qualitat d'elector no resulta compatible "amb la situació a la qual arriben aquells que s'han situat extramurs de l'ordenament jurídic espanyol i de l'acció de la justícia, la qual cosa els impedeix no només votar a Espanya per evitar la detenció, sinó que tampoc tenen regularitzada la seva situació en el cens d'electors residents absents (CERA) per poder votar des de l'estranger".