Ciutadans i PP demanen a la Junta Electoral que suspengui la candidatura de Puigdemont al Parlament Europeu

El PP i Ciutadans han presentat sengles recursos davant la Junta Electoral Central (JEC) perquè no es doni via lliure a la candidatura de Junts per a les eleccions europees del proper 26 de maig a l'estar encapçalada per tres persones processats pel Tribunal Suprem: Carles Puigdemont, Toni Comín (tots dos establerts a Bèlgica) i Clara Ponsatí, resident al Regne Unit.









En ser unes eleccions d'àmbit estatal on regeix la circumscripció única, la JEC és l'organisme de supervisar el procés electoral i la passada setmana ja va donar va veure lliure a la coalició Junts, formada per Junts per Catalunya i les seves marques precedents del PDeCAT i l'antiga Convergència (CDC).





Segons han indicat fonts de la JEC, en la reunió d'aquest dijous l'organisme supervisor no ha pogut estudiar els recursos del PP i de Ciutadans, amb el que tot apunta que s'analitzarà en una propera convocatòria, presumiblement dilluns que ve.





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar aquest dimecres totes les llistes presentades als comicis europeus però no seran definitives fins a la setmana que ve, un cop que hagi estat supervisat per la JEC.