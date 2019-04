Podem creu que, després dels resultats electorals de les generals d'aquest 28 d'abril, la conclusió és que han aconseguit "frenar la dreta" i que "Espanya diu que cal posar-se d'acord i que hi hagi governs de coalició" no només en l'àmbit estatal sinó també en l'autonòmic i municipal.





MÉS INFORMACIÓ Podemos s'esfondra però demana entrar en un futur govern





Fonts del partit 'morat' han assenyalat després del Consell de Coordinació d'aquest dilluns que és el moment de "fer pactes entre forces polítiques diferents" per aconseguir "estabilitat".





Estenen la necessitat d'aquests acords a les autonomies i municipis, i no només al pla estatal. "Així han votat els espanyols", apunten aquestes fonts.





A més, Podem ha decidit convocar per al proper dilluns 6 de maig el seu Consell Ciutadà Estatal (CCE), el màxim òrgan de direcció política de Podem entre assemblees ciutadanes, i als diputats electes el 28A amb l'objectiu d'"analitzar la situació política" després les generals de diumenge i "compartir informació" de cara als diferents comicis als quals la formació haurà de fer front al maig.





En un breu comunicat, informaven d'aquesta decisió al final del Consell de Coordinació (l'Executiva de Podem) que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda. L'han fonamentat en que volen "estendre el debat a tota l'organització i al seu principal òrgan de direcció".





UN "DEBAT SINCER" EL 30 DE GENER





L'última vegada que es va convocar el CCE va ser el 30 de gener després de la sortida d'Íñigo Errejón del partit per presentar una candidatura amb Més Madrid a la Comunitat de Madrid. Llavors, el secretari general del partit, Pablo Iglesias, no va poder assistir-hi perquè gaudia del seu permís de paternitat, encara que sí va intervenir per videoconferència en el mateix. Aquesta reunió es va allargar per cinc hores i en ella es va donar "un debat sincer", segons van explicar des del partit.





Ara, quatre mesos després, tornen a convocar el CCE per tractar el panorama que s'obre per Podem amb les europees, autonòmiques i municipals, i per "fer anàlisi global de la situació política, resultat de les Eleccions Generals".





"La direcció de Podem vol, a més, que aquest CCE serveixi com a impuls just abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals, autonòmiques i europees, en la qual la formació política va a dedicar bona part dels seus esforços durant les properes setmanes", assenyalen en aquest comunicat, per posar l'accent en la importància dels comicis de final de maig per a la formació.





Després de la sortida de Errejón per presentar-se per Més Madrid es va obrir una crisi en la formació que, després d'aquesta reunió, es va saldar amb la decisió que fos la direcció del partit a la Comunitat de Madrid la que decidís quins passos seguir en endavant sobre les possibles confluències de cara a les autonòmiques. Finalment, Podem presenta candidata a la Presidència de la comunitat, Isa Serra, que competirà per l'espai polític amb Errejón.





El CCE està format pel secretari general, Pablo Iglesias, els 62 membres triats per l'Assemblea Ciutadana, els secretaris generals autonòmics i de les ciutats de Ceuta i Melilla, un representant de les persones inscrites a l'Exterior i quatre representants dels Cercles.





Entre les seves funcions més rellevants destaquen la de concretar la línia política aprovada per l'Assemblea Ciutadana, redactar els reglaments bàsics de funcionament, i definir la coordinació política amb els grups parlamentaris del Congrés i del Senat.