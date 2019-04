Guaidó crida a l'alçament civil, Leopoldo López es refugia en l'ambaixada xilena i l'Exèrcit guarda silenci

El líder opositor Leopoldo López i la seva família s'han refugiat com a "hostes" en l'Ambaixada de Xile a Veneçuela, en el marc de l'escalada de tensió que s'ha produït aquest dimarts en la nació del Carib, segons ha informat el ministre d'Exteriors xilè, Roberto Ampuero.





López ha pres aquesta decisió després que el president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Juan Guaidó, hagi llançat aquest dimarts un missatge a la nació acompanyat de Leopoldo López -alliberat de l'arrest domiciliari- i d'un grup de militars per a cridar a l'Exèrcit i a la població civil al fet que surtin als carrers a la recerca del "cessament definitiu" de la "usurpació".









Guaidó ha difós un vídeo en xarxes socials en què, sense al·ludir a la presència de López, llança un "gran crida als empleats públics" per "recuperar la sobirania nacional".









Així, ha agraït el suport dels "valents" i ha assegurat que les Forces Armades "clarament del costat del poble, lleials a la Constitució".









"Em trobo amb les principals unitats militars de la nostra Força Armada donant inici a la fase final de l'Operació Llibertat", ha declarat Guaidó, que ha destacat que és "moment de coratge i seny perquè arribi la calma a Veneçuela".





A mitja tarda, Guaidó i López han abandonat la base aèria de la Carlota, on s'havien fet forts, i s'han dirigit cap a la plaça Altamira de Caracas, acompanyats per miríades de manifestants que han sortit al carrer per a recolzar la crida del president interí.





L'OEA RECOLZA A GUAIDÓ; ESPANYA, NO





L'ofensiva de Guaidó ha estat recolzada de forma immediata pels Estats Units i pel secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA). De moment, Espanya no ha donat el seu suport a la crida del president interí de Veneçuela i la vicepresidenta Celaá ha dit que rebutgen qualsevol cop d'estat.





MADURO DENUNCIA UN INTENT DE "COP D'ESTAT"





El Govern veneçolà ha denunciat aquest dimarts que s'està produint un intent de "cop d'estat" per part de qui ha qualificat com "militars traïdors" després que el president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, hagi anunciat l'inici de la "fase final" per posar fi a la "usurpació" de Nicolás Maduro.





"Informem al poble de Veneçuela que en aquests moments estem desactivant un reduït grup d'efectius militars traïdors que s'han posicionat al Distribuidor Altamira per promoure un cop d'estat contra la Constitució i la pau de la República", ha escrit en el seu compte de Twitter el ministre portaveu, Jorge Rodríguez.





En aquest sentit, ha fet una crida "al poble a mantenir-se en alerta màxima per, juntament amb la gloriosa Força Armada Nacional Bolivariana, derrotar l'intent de cop i preservar la pau". "Vencerem", ha augurat Rodríguez.