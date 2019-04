Lluís Puig, suplent de mesa a Terrassa a les municipals i europees

El sorteig de les taules per a les eleccions municipals i europees del 26 de maig ha comportat la designació de l'exconseller Lluís Puig com a membre suplent en una d'elles, en concret al Casal Cívic Can Boada de Terrassa (Barcelona).









"Estaré encantat que el Tribunal Suprem reconegui les meves obligacions ciutadanes i llevant una ordre de recerca i captura injusta, després d'haver retirat dues vegades la petició d'extradició", ha destacat en un missatge al seu compte de Twitter.





Puig, que no va aconseguir l'escó de senador en aquestes generals, va ser nomenat setmanes enrere com a candidat de JxCat a l'alcaldia de Terrassa, i viu a Brussel·les des de finals d'octubre de 2017.