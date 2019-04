Tot queda a casa. Així s'ha plantejat el Govern el repartiment de Creus de Sant Jordi, la màxima distinció que ve atorgant el Govern des que en 1981 es creés per part de l'expresident Pujol.





El Govern ha acordat aquest dimarts concedir la Creu de Sant Jordi als expresidents del Parlament Joan Rigol, Núria de Gispert i Ernest Benach, al jugador del FC Barcelona Lionel Messi i als 50 anys de trajectòria artística de la Trinca, entre altres premiats.





TRES EXPRESIDENTS "DE PART" I UN AGITADOR 'INDEPE'





Entre els premiats pel Govern es troben els tres presidents del Parlament de Catalunya que van antecedir en el càrrec a Carme Forcadell. Núria de Gispert, Joan Rigol i Ernest Benach han estat agraciats amb aquesta distinció malgrat el seu marcat perfil partidista tant durant l'exercici del seu càrrec com en la seva etapa posterior.





El cas més flagrant és el de Núria de Gispert, els missatges xenòfobs del qual contra la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, han saltat a la premsa en més d'una ocasió. Ni tan sols la reprovació que la expolítica de Va unir va rebre fa uns mesos ha servit perquè el Govern reconsideri la seva elecció.





Josep Maria Mainat, membre fundador de la Trinca, també rebrà una distinció pública, malgrat que el seu llegat artístic ha quedat enfosquit durant els últims anys per una fúria tuitera a favor de la independència. Mainat ha arribat a criticar a membres de la seva família, com la seva ex Rosa Maria Sardà o el seu excunyat Javier Sardà per defensar la causa separatista. El fundador de Gestmusic rebrà una condecoració per un passat que la seva activitat pública recent ha deixat molt enrere.





ALTRES GUARDONATS





Entre els 29 guardonats també està el president de Pimec, Josep Gonzàlez; el dissenyador i dibuixant Lluís Juste de Nin; l'arquitecta Benedetta Tagliabue; l'eurodiputat d'Eslovènia Ivo Vajgl; l'esportista Núria Picas; el metge Carles Furriols; el compositor Lluís Albert; la presidenta de la Fundació Internacional de la Dóna Emprenedora (Fidem), Joana Amat; la pedagoga Montserrat Andreu i el president electe de la Societat Dante Alighieri de Romania, Virgil Ani.





També estan l'educadora Carme Giralt; els lingüistes Maria Carme Junyent, Joaquim Rafel i Gemma Rigau; la professora Núria Martín i una altra mestra i activista en defensa dels drets dels nens, Montserrat Juvanteny; la professora de dansa popular Núria Quadrada; el cantautor Biel Majoral; les activistes social Mercè Otero i Fina Rubio; el president del Circulo de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters; el dissenyador gràfic Josep Pla-Narbona; el biòleg Jaume Terradas; la llibretera Montserrat Úbeda i el fotògraf Antoni Vidal.





En relació a les entitats, el Govern ha volgut reconèixer el treball de la Associació Cívica per la Llengua 'El Tempir'; el Ateneu de Tàrrega (Lleida); el Casal Catòlic de Sant Andreu del Palomar; la Coral Capella de Santa Maria de Ripoll (Girona); l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpies Ocupacionals de Terrassa (Barcelona); la Facultat de Nàutica de Barcelona; la fundació privada Família i Benestar; la Federació Catalana d'Entitats Corals i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya.





També han guardonat la fundació Carles Salvador; la fundació Museu Etnogràfic Vallhonrat així com les fundacions privades Altem, Ared i Aspronis.