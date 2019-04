Puigneró assegura que no canviarà "ni una coma" del decret de pagues extra rebutjat pel Govern central

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assegurat que no es modificarà "ni una coma" del decret llei que regula part de la tornada de les pagues extres de 2013 i 2014 i l'augment salarial dels funcionaris de Catalunya.









Ho ha dit aquest dimarts en una compareixença parlamentària per retre comptes de la seva reunió el passat octubre amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública del Govern, Meritxell Batet.





El conseller ha criticat que, des d'aquest trobada, l'Executiu central hagi enviat un requeriment per obrir un procediment de negociació sobre el decret llei 3/2019, que establia el retorn del 10% de la paga extra del 2013 aquest any i un augment salarial del 2,25%.





Puigneró ha defensat que el Govern és responsable i no posarà "en crisi" el retorn de les pagues ni l'augment salarial acordat amb els sindicats i aprovat pel Parlament, pel que negociarà amb l'Estat per evitar que es presenti un recurs al Tribunal Constitucional (TC).





"Ens asseurem a la taula de negociació" amb el Govern espanyol per evitar que la norma acabi al TC, ha asseverat Puigneró, però ha valorat que per dialogar no cal plantejar requeriments.





El conseller ha retret a Batet que digui que vol obrir un diàleg amb el Govern amb aquest procediment i ha considerat que amb aquest tràmit sembla que l'executiu central vulgui modificar algun detall de la norma.





"Era necessari? Calia fer aquesta gestió? No entenem quin és el propòsit", ha sostingut Puigneró, i ha remarcat que respectaran l'acord que van signar en el marc de la Taula General de la Funció Pública.





RÈPLIQUES





El diputat del PSC Pol Gibert li ha recordat a Puigneró que el procediment obert pel Govern espanyol no té per què acabar al TC, tal com ha sostingut Batet, i que és una "eina de diàleg entre Govern i Estat".





Gibert ha remarcat que al voltant del 90% d'aquests procediments acaba amb una resolució del conflicte, sense haver d'arribar al TC, i que s'obre per qüestions de forma, no de contingut, en línia amb l'expressat per la ministra.





David Cid, dels comuns, ha coincidit amb el conseller en les seves crítiques a la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la seva incidència en el retorn de les pagues extres dels funcionaris, i li ha assenyalat que va ser aprovada pel Govern del PP amb el suport de Convergència.





Cid ha demanat que el retorn de les pagues es solucioni "de manera efectiva", ja sigui amb en l'actual Govern en funcions o amb el futur, i que no es produeixi una nova retallada en els drets dels empleats públics.





Jordi Albert (ERC) ha instat a "anar tots a una" perquè no hi ha cap certesa que la ministra no acabi portant un recurs al TC, ja que ha valorat que si no s'hagués de presentar no caldria negociar.





Gemma Geis, de JxCat, ha aplaudit que el conseller hagi arribat a vuit acords en matèria de funció pública amb els sindicats, i ha exposat que els límits que el Govern va advertir que hi havia per retornar les pagues existeixen, com ha dit que es veu en la presentació del requeriment.