Quatre dels vuit nadons aïllats a la Vall d'Hebron per Klebsiella milloren el seu estat de salut

Quatre dels vuit nadons prematurs que estan aïllats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per tenir el bacteri Klebsiella pneumoniae --però no infecció en sang-- han millorat la seva patologia de base per la qual van ingressar anteriorment a la UCI, han explicat fonts del centre.









Aquesta millora fa "menys probable" que desenvolupen infecció segons el centre, que els manté aïllats i separats dels altres quatre nadons --que segueixen colonitzats pel bacteri i sense infección--, i dos estan en l'àrea de prealta i dos a semicrítics.





Dos nadons prematurs extrems que eren al mateix box de l'UCI i tenien enterocolitis narcotitzant --inflamación de l'intestí que elimina la barrera protectora i permet que passin els bacteris a la sang-- morir aquest mes, i l'hospital va atribuir la mort a la patologia anterior i va explicar que la Klebsiella és "freqüent" en hospitals.