Moren dos nadons per un brot d'un bacteri a la Vall d'Hebron

Dos nadons prematurs afectats per una patologia anterior --enterocolitis-- han mort a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en infectar-se pel bacteri Klebsiella, i fonts del centre han explicat que estan analitzant als 45 nens que hi ha a l'UCI de nounats, i alguns han estat aïllats.









A l'espera de tenir resultats de les anàlisis per precisar el nombre i el focus de la infecció, les esmentades fonts han assegurat que els dos únics nadons que han mostrat símptomes són els que van morir, els dies 21 i 24 d'abril, que havien nascut a les 24 i 25 setmanes de gestació --amb menys de 500 i 700 grams, respectivament--.





L'hospital ha atribuït la mort a l'enterocolitis que tenien en néixer, una inflamació de l'intestí que ha facilitat l'entrada del bacteri a la sang provocant una sèpsia, i han explicat que estaven molt febles i no van poder salvar-los.





L'associació Defensor del Pacient ha demanat al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, estudiar el cas en el que veuen "un delicte contra la salut dels ciutadans", i ha assegurat que coneixen que almenys hi va haver dos nadons afectats, segons la missiva.





L'entitat ha vinculat aquesta situació a una suposada brutícia al centre --que l'hospital nega--, i ha criticat que "hi ha una doble situació anòmala, ja que no van tenir la precaució de traslladar immediatament a nadons quan van tenir coneixement de que un estava infectat".





El pare d'una dels dos nadons, que va néixer el 16 d'abril i va morir el dia 24, ha expressat "seriosos dubtes sobre el protocol seguit per part del centre hospitalari enfront de la infecció a la sala" perquè la seva filla estava en una incubadora al costat de nadons que es van infectar abans i un d'ells va morir primer, ha afirmat en un escrit.





"VA PLORAR AL NÉIXER"





La nena va néixer de forma prematura mitjançant cesària per una preclampsia de la mare, un procediment que va ser ben: "La nena va plorar en néixer i respirava sense necessitat de suport, i no presentava més perill que el fet de ser prematura extrema", després de la qual que va ingressar a l'UCI.





El pare assegura que la bebè tolerava la ingesta de llet materna, funcionant bé el sistema digestiu, "per sorpresa dels metges" i va començar a guanyar pes, però que es va detectar a la sala d'incubadores en la qual estava un brot de Klebsiella, que afectava quatre dels sis nadons que hi havia, i en aquest primer cap de setmana --el del 20 al 21-- un d'ells va morir, ha assegurat.





Dilluns els van informar que el seu nadó estava infectada per aquest bacteri en concret, i després de dos dies de tractament va morir, davant la qual cosa el pare ha criticat que no s'aïllés als nens, ja que les infermeres són compartides, alhora que ha expressat dubtes sobre la neteja "perquè al caminar per la sala, les soles de les sabates es quedaven enganxades".





L'hospital ha negat que es conegués aquesta infecció i es mantinguessin junts, ja que no s'havia detectat què bacteri tenia el nadó que va néixer, i han afegit que fan proves, diagnòstics i revisions cada tres setmanes per evitar infeccions bacteriològiques.