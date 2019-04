El gerent de la Vall d'Hebron reconeix les condicions deplorables de les cuines de l'hospital

El gerent de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Vicenç Martínez, ha admès aquest dilluns que la cuina del centre necessita renovar-se. Segons Martínez, està planificada una nova cuina en un edifici que es construirà al campus, però ha assegurat que l'actual té una higiene correcta.





Aquestes explicacions arriben després que Csif denunciés les condicions deplorables de les cuines del centre hospitalari. Arran de la seva denúncia, aquest mateix sindicat ha demanat aquest dilluns la dimissió de la consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, per aquest assumpte.









En una atenció als mitjans després d'una roda de premsa sobre un cas d'un nadó bombolla, Vergès ha estat preguntada per les crítiques de Csif sobre la cuina, i ha dit que va anar a la cuina i alguns treballadors li van assegurar que estava bé: "Tenim escrits de sindicats que estan en contra".





"Tenim una cuina de 60 i escaig anys, és vella, i en les infraestructures que estan acceptades pel CatSalut tindrem una nova", assegura la consellera, que afegeix que aquest edifici tindrà un cost projectat de 30 milions d'euros.





MARTÍNEZ NEGA LA REALITAT





Després que diversos periodistes li mostressin vídeos que Csif assegura que són del passat cap de setmana, en els quals es veu el pèssim estat de les instal·lacions, Martínez ha negat aquestes condicions tot i les proves gràfiques del sindicat.





En resposta a les crítiques sobre un cartell que ha aparegut i impedeix usar mòbils dins de la cuina, el gerent ha dit: "Hi ha un rètol que no es poden tocar els telèfons. No vaig donar cap ordre, ha de ser per millorar la higiene del treball ".









COMUNICAT DEL SINDICAT





En un comunicat aquest dilluns, Csif ha demanat la dimissió de Vergés i de la secretària de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, davant la "insalubritat" que veu a la cuina del centre, que assegura que incompleix la normativa en prevenció de riscos laborals.





A les fotos i vídeos difosos pel sindicat es veuen sostres i parets deteriorats --de espais on es manipulen i cuinen aliments--, amb cries de paneroles, i han vist a la Vall d'Hebron "un exemple molt visual d'aquest deteriorament generalitzat de la sanitat pública catalana".





També ha acusat de "complicitat" als sindicats més representatius, UGT i CC.OO., perquè considera que han deixat sense resposta l'incompliment de la prevenció de riscos laborals durant els Comitès de Seguretat i Salut.