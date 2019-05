5.000 persones participen a la manifestació de CC.OO. y UGT a Barcelona

Unes 5.000 persones han participat aquest dimecres en la manifestació a Barcelona convocada per CC.OO. i UGT de Catalunya amb motiu de l'1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, que ha arribat sobre les 12.40 hores al final de Via Laietana.











Amb la pancarta '+ drets + igualtat + cohesió. Primer les persones', la marxa ha començat a recórrer Via Laietana sobre les 11.30 hores fins a l'edifici de Correus, on es faran els parlaments.















La capçalera de la manifestació està formada pels secretaris generals de CC.OO. i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, i també han assistit el president del Parlament, Roger Torrent, i el conseller de Treball, Chakir el Homrani, entre altres.



"TREBALLAR MENYS, COBRAR MÉS"





La societat catalana ha demanat "polítiques d'esquerres i diàleg" després de les eleccions generals, ha explicat el secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, a més, ha afirmat que "ja no hi ha excuses per derogar les reformes laborals, per eradicar l'explotació laboral , l'economia submergida i perquè hi hagi salaris dignes ".





"Necessitem treballar menys, cobrar més, per viure millor. Cal un nou repartiment del temps de treball i calen salaris dignes", ha insistit Ros, que ha recordat a l'exconsellera Dolors Bassa empresonada pel procés independentista i als més de 300 encausats per haver participat en piquets de vagues generals.