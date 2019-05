Els sindicats demanen al Govern fer front al futur des d'una posició d'esquerres

Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, han recordat que l'Espanya que ha votat ha estat per dir que s'inclinaven cap a un país progressista. "Espanya vol fer front al futur des d'una posició progressista d'esquerres i per això instem al pròxim Govern a que ho faci", ha comentat Sordo.









Els sindicats han demanat a la CEOE que deixi de condicionar la configuració del Govern i han demanat a la gent que surti al carrer aquest 1 de maig per "fer-se valer" i evitar que les grans empreses siguin les que condicionin les polítiques d'aquest país .





Així ho han assenyalat els dos líders sindicals abans de l'arrencada de la manifestació amb motiu del Dia Internacional del Treballador a Madrid, on han posat l'accent també en què el diàleg social i la concentració són "decisives" en aquest nou període.





"Emplacem la CEOE a corresponsabilitzar amb el diàleg social i que deixi de ser un 'lobby' social", ha apuntat Sordo, que ha criticat que la patronal no va parlar quan les tres dretes plantejaven "la ruïna de l'Estat amb una caiguda d'impostos o quan hi havia propostes incomprensibles per part de l'extrema dreta ".





Per la seva banda, Álvarez ha assenyalat que aquest 1 de maig està ple de "il·lusió i esperança" i s'ha dirigit als treballadors, perquè creu que la classe obrera espanyola ha de ser conscient que votant un dia no s'aconsegueix tot, sinó que cal treballar-ho tot l'any ".





"Aquest 1 de maig és un crit unànime per exigir un gir en la política", segons el màxim representant d'UGT, que també advoca per pensar en les persones, el repartiment de la riquesa, per impulsar un sistema fiscal just i equitatiu i per derogar les reformes laborals.





Tots dos representants sindicals han recordat al Govern que la lluita contra la desigualtat ha de ser un dels seus primers guions. Així, han assegurat que Espanya necessita un plantejament de Govern "estable" i creuen que "això passa per arribar a acords que es compleixin".