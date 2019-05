Torrent i El Homrani consideren que Sánchez ha de visitar Junqueras a la presó

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, han afirmat aquest dimecres que Pedro Sánchez ha d'anar a Soto del Real a visitar el candidat d'ERC, Oriol Junqueras, a causa de que ha estat el partit més votat a Catalunya.









Pel conseller, que el president del Govern i candidat socialista hagi de seure amb el d'ERC a Soto del Real és "una situació d'absoluta anormalitat i absoluta indecència".





"El missatge dels ciutadans i ciutadanes al nostre país va ser molt clar: ni repressió ni renúncia", ha afirmat El Homrani, que creu que no és legítim exigir als ciutadans que renunciïn a aquests principis.





JUNQUERAS "REPRESENTA EL DIÀLEG I LA VOLUNTAT DEMOCRÀTICA"





Torrent ha sostingut que Sánchez s'ha de reunir amb Junqueras "no només perquè representa ERC, sinó perquè representa la força guanyadora, el diàleg i la voluntat de trobar aquesta solució democràtica, és a dir, un referèndum per al conflicte entre Catalunya i l'Estat".





"Oriol Junqueras s'ha presentat a aquestes eleccions no només per recuperar una acta sinó per exercir-la, per exercir els seus drets fonamentals", ha conclòs el president del Parlament.