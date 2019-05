Milers de persones surten al carrer a favor de la 'Operación Libertad'

El líder opositor i president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Joan Guaidó, va llançar aquest passat dimarts un missatge a la nació acompanyat de Leopoldo López -liberado de l'arrest domiciliari- i d'un grup de militars per cridar a l'Exèrcit i a la població civil a què surtin als carrers a la recerca del "cessament definitiu" de la "usurpació".





Milers de ciutadans, aquest dimecres, han començat a tallar els carrers de Caracas per mostrar el suport a la 'Operació Llibertat'.









D'acord amb el balanç facilitat per l'Observatori Veneçolà de la Conflictivitat Social, FORO Penal y PROVEA, una persona va morir, més de cent van resultar ferides i almenys 119 van ser detingudes a Caracas i altres ciutats veneçolanes pels xocs entre uniformats i manifestants.





Segons la premsa local, s'espera que totes les marxes opositores per Caracas conflueixin en un mateix punt des d'on Guaidó donaria un discurs anunciant els propers passos per desnonar Maduro de Miraflores.





EL 'CHAVISME' RESPON A MADURO





Milers de veneçolans atenen les crides de Guaidó i Maduro per prendre el carrer



"La classe obrera es mobilitza a tot el país per celebrar el seu dia i defensar els seus èxits, amb una gran marxa que li dirà NO al colpisme i NO a la ingerència yankee. 'Nervis d'Acer !, Calma i Seny!", Ha escrit a Twitter.









La comunitat internacional mira atenta Veneçuela davant el que podria ser el desenllaç d'una crisi política de llarga data les conseqüències humanitàries han empès a més de tres milions de persones cap als països veïns.