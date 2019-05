Ferit greu un menor tutelat en una baralla al Raval de Barcelona

Un menor tutelat ha resultat ferit per arma blanca al coll durant una baralla la matinada d'aquest dijous al carrer Tàpies, al barri del Raval de Barcelona.









El ferit, que ha estat traslladat al centre mèdic Pere Camps i posteriorment a l'Hospital del Mar de Barcelona, s'havia escapat d'un centre del sistema de protecció dimarts, ha informat la Conselleria de Treball i Afers Socials.





Des del departament s'havia interposat la denúncia davant dels Mossos per la seva localització, i ara han indicat que es presentaran com a acusació particular i es posarà denúncia contra l'agressor "en defensa del dret dels menors".





El presumpte autor de l'agressió, un jove marroquí de 18 anys, s'ha presentat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i ha confessat, pel que ha estat detingut, han explicat fonts policials.





Presentava indicis clars d'haver participat en una baralla i també ha estat atès pels serveis mèdics de les seves ferides, han precisat les fonts citades.





Sobre les 5.00 hores, els Mossos han estat alertats que s'estava produint una baralla al carrer Tàpies, prop de Nou de la Rambla.





Els agents han escoltat crits a prop de la comissaria i en sortir s'han trobat el ferit per arma blanca, que ha estat atès pels sanitaris i traslladat al Pere Camps.





El menor es troba hospitalitzat a l'Hospital del Mar i el seu pronòstic és reservat, han precisat des de la Conselleria.