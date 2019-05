Casado presenta el PP com el "dic de contenció" de l'extrema esquerra

El president del PP, Pablo Casado, ha dit en l'acte del Dia de la Comunitat de Madrid que el seu partit ha de ser, de cara a les eleccions autonòmiques i municipals del 26 de maig, "dic de contenció" contra els "governs de esquerres i d'extrema esquerra".









A la seva arribada a la Reial Casa de Correus, Casado ha manifestat que ha acudit a l'acte a "reivindicar que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Madrid quan més han progressat ha estat amb el Partit Popular", i ha presentat el PP com a "dic de contenció" contra els "governs d'esquerres i d'extrema esquerra", de cara al 26 de maig, i "si es torna a revalidar el pacte amb els independentistes i els batasunes, molt més".





Així mateix, ha dit que els candidats del PP a la Presidència de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ia l'Ajuntament de la capital, José Luis Martínez Almeida, "van a insistir en aquest Madrid obert en el qual es baixa impostos, es millora la sanitat, s'augmenta el transport públic i es té una educació de qualitat, que són les preocupacions reals de les persones".





En al·lusió a Vox, de cara a les eleccions europees, que se celebren també el 26 de maig, ha assenyalat que "no els serà fàcil explicar als espanyols que no respecten aquesta Unió Europea, que no aposten per la política agrària comuna i que estan al costat dels populistes com Le Pen, que els felicita per Twitter pels resultats obtinguts".





Pel que fa a Cs, ha dit que "el transfuguisme mai ha estat una cosa que respectés la societat espanyola" i que "encoratjar que altres membres d'altres partits polítics es passin al mig de la campanya electoral al teu dóna bona mesura de la regeneració falsa que ha intentat enarborar, i sobretot de la mala situació de captació de talent interna que pots tenir al teu partit".