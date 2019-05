Barcelona celebra la III Setmana de l'Arquitectura amb l'obertura d'espais ocults

Barcelona celebrarà la III Setmana de l'Arquitectura del dijous 9 de maig al diumenge 19, amb activitats al voltant de l'arquitectura, i aquest any com a novetat hi haurà visites guiades a espais normalment tancats al públic, com l'interior de la Font Màgica de Montjuïc, i la font i les Torres Venecianes de la plaça Espanya.









Ho ha explicat aquest dijous la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha destacat que la programació pretén ser una oportunitat perquè els barcelonins gaudeixin, amb una mirada pausada, de l'arquitectura de la ciutat, uns edificis que ha dit que formen part del dia a dia però que "són desconeguts".





Altres espais que també es podran veure són la cascada del Parc de la Ciutadella i el Dipòsit de les aigües, la cisterna de la Sala Hipòstila del Park Güell, les galeries tècniques de Fira de Barcelona, la sala intermèdia de l'Arc de Triomf, la Torre del Rellotge del Port Vell i l'antiga fàbrica Casaramona.





La iniciativa està impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Fundació Mies van der Rohe, en col·laboració amb Barcelona Building Construmat i Arquinfad, i pretén reforçar el valor de l'entorn urbà construït per la ciutadania, difonent l'activitat arquitectònica , el coneixement i el debat.





Sanz ha destacat que la segona edició va ser un èxit, que en aquesta edició ja són 50 les institucions que han volgut col·laborar -en 2018 van ser 20-, i ha remarcat que volen reforçar el compromís de la ciutat amb l'arquitectura i sobretot que els barcelonins sentin l'arquitectura de la ciutat "com una cosa pròpia".





El públic infantil també es beneficiarà d'aquesta Setmana, ja que una de les activitats del Col·legi d'Arquitectes preveu dur l'arquitectura a més de 50 centres educatius amb tallers i xerrades conduïts per arquitectes dins de l'horari lectiu, i en què participaran 80 arquitectes que volen arribar a 4.000 alumnes.