Maragall diu que la campanya no s'ha de centrar en criticar Colau

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dijous que la campanya electoral no ha d'anar sobre criticar l'actual alcaldessa, Ada Colau: "No es tracta d'atacar Colau, va més enllà. És el passat , hem de mirar al futur ", ha dit.









En un acte a els Jardins Mirador de Montjuïc per presentar a membres de la candidatura, el líder republicà ha admès que comparteixen propostes, objectius i algunes filosofies amb BComú, però ha retret Colau que no ha estat capaç de governar la complexitat de la ciutat : "No s'ha governat bé, és evident".





"Ara ja no som l'alternativa, som l'opció guanyadora. Ens sentim així, el que ens fa atrevir i assumir riscos", ha afirmat, i ha insistit que té un projecte que tornarà l'Ajuntament a la ciutadania, una relació que considera que s'ha perdut des del mandat de l'exalcalde de CiU, Xavier Trias.





En aquest sentit, Maragall ha dit que, mentre Trias ha posat èmfasi en la idea de Barcelona com a ciutat 'business friendly', Colau ha fet polítiques que han tractat de "compensar" el que va fer el seu antecessor, pel que ha proposat el model de ERC com un punt intermedi.





En relació als objectius sobiranistes, Maragall ha admès que volen que l'Ajuntament estigui "alineat" amb la llibertat dels polítics presos i el dret a l'autodeterminació de Catalunya, i ha recordat que hi ha molts barcelonins que comparteixen aquests objectius.





"S'ha acabat l'ambigüitat, l'equidistància, la navegació curta i el joc tàctic. Barcelona serà part en el retorn dels presoners i exiliats. Anem a exigir diàleg real", i ha dit que ja va proposar una unitat d'acció de les forces sobiranistes.





La número 2 de la candidatura i líder de Nova, Elisenda Alamany, ha dit que espera que els resultats d'ERC a les eleccions generals de tradueixin en les municipals: "Volem que aquest esperit aterri a Barcelona", i ha defensat que Maragall compta amb un equip transversal i competent per guanyar.





"El 26M hi ha dues opcions: les bones intencions que deixen a Barcelona cada vegada més aïllada o un projecte de ciutat, col·lectiu i de país per a una Barcelona que sap cap a on va", i ha assegurat que volen abordar problemes com la seguretat, la mobilitat, la transició energètica i l'accés a l'habitatge, entre d'altres.





Maragall ha explicat que en la candidatura, en l'àmbit de la cultura, l'educació i el coneixement estaran Elisenda Alamany, Gemma Sendra, Alba Metge, Rosa Suriñach i Helena Vicente; en gestió municipal hi haurà Jordi Coronas, Jordi Castellana, Eva Baró i Jordi Fexas.





En relació a Igualtat i Equitat, el republicà comptarà amb Miquel Puig, Montse Benedí, Eli Higueras, Marina Gassol i Mhmed Abdul, mentre que en l'àmbit de la transformació urbana estaran Maria Buhigas, Pep Salas i Max Zañartu.