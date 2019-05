TMB licita ara la retirada d'amiant de les seves instal·lacions

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha publicat aquest 2 de maig el anunci de licitació d'un contracte per retirar elements amb amiant, sobretot de planxes i conductes de fibrociments en edificis i instal·lacions de Metro, amb un pressupost base d'un milió d'euros .





Aquest import se suma als 6,4 milions d'euros d'altres 40 contractes de TMB a empreses d'àmbits com la construcció de material ferroviari, la salut laboral i l'anàlisi en l'àmbit de l'amiant, ha destacat l'empresa metropolitana en un comunicat.









L'objectiu d'aquesta última licitació -amb termini d'admissió d'ofertes fins al 17 de maig- és escollir a una empresa especialitzada i acreditada perquè s'encarregui durant dos anys de donar continuïtat a les operacions de retirada de fibrociment, tant de forma programada com per raons d'urgència.





Els treballs a contractar inclouen actuacions programades de substitució de planxes i tubs de fibrociment que s'hagin localitzat en estacions de Metro -tant en espais públics com en espais d'accés restringit-, i també requereix disponibilitat per a actuacions d'urgència que siguin necessàries per garantir la prestació del servei.





TMB ha destacat que la licitació dóna continuïtat a un contracte de novembre de 2018 per 800.000 euros, mitjançant el qual es van retirar uns 1.000 metres quadrats de planxes de fibrociment a la Verneda -en Setmana Santa-, i complementa el procés iniciats divendres passat per retirar aquest material en 63 trens i en canalitzacions de 32 càmeres de baixa tensió.