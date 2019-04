TMB licita la retirada d'amiant dels trens per 2,8 milions

TMB ha publicat aquest divendres l'anunci de licitació d'un contracte per fer el manteniment i la retirada d'amiant dels trens de la xarxa de Metro -amb 2,8 milions de pressupost- amb el qual volen trobar una o dues empreses que s'ocupin durant tres anys de les operacions, amb la voluntat de "tractar de manera responsable i diligent la problemàtica de l'amiant".









Així ho ha explicat la companyia aquest divendres en un comunicat, on ha apuntat que vol posar els recursos necessaris per donar la millor resposta, "que ha de ser l'eliminació de tots els materials amb contingut d'amiant en el termini més breu possible".





Els treballs que es contractaran inclouen l'encapsulament -recubrir amb substàncies aïllants- de la pintura bituminosa dels trens de les sèries 3.000 i 4.000, la retirada d'elements en els quals s'ha identificat alguna peça amb contingut d'amiant, així com la reparació de avaries en els equips i la intervenció urgent per a realitzar treballs sobre el terreny si cal.





El treball s'ha previst en dos lots, el primer -amb un pressupost de 1.315.512 euros- inclou 24 trens de la sèrie 3000 (Línia 1) i 15 trens de la 2.100 (Línia 4) mentre que el segon lot -amb un pressupost de 1.506.450- consta de 18 trens de la sèrie 400 i sis trens de la 2000 (Línia 3), tots formats per cinc cotxes cadascun.