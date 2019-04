Denuncien que el 30% dels treballadors del metro examinats tenen afectacions per culpa de l'amiant

El delegat de Prevenció i Salut Laboral i de CCOO del metro de Barcelona, José Manuel Moreno, ha assegurat que el 30% dels treballadors de la xarxa que s'han sotmès a exàmens mèdics tenen afectacions respiratòries -encara que no pot assegurar la seva vinculació a la presència d'amiant-, cosa que ha negat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





Dels 802 exàmens realitzats a treballadors del suburbà barceloní, 22 tens afectacions pleurals, altres 22 tenen afectacions a la laringe, i altres 249 pateixen afectacions diverses, ha xifrat Moreno en roda de premsa amb el responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, Francesc Montoro; el representant de Sector Ferroviari-CC.OO. Rafael García, i el delegat de CCOO al Metro de Madrid Alfonso Blanco.





TMB només reconeix els 22 casos d'alteracions pleurals, i fonts de l'empresa consultada per Europa Press han negat la resta de xifres i han recordat que els exàmens de salut -realitzats amb TAC d'alta resolució- poden detectar molts tipus d'anomalies i que els diagnòstics s'elaboren en base a criteris d'especialistes externs.









Coincidint amb la vaga de Metro, Moreno ha assegurat que les dades provenen de la pròpia empresa i que dos dels treballadors amb afectacions a la laringe han passat per quiròfan perquè se'ls practiqui una biòpsia, i ha criticat que l'empresa no reconegui aquests casos.





El responsable de salut laboral de CCOO ha ressaltat que no està demostrat que la causa de les afectacions del 30% analitzat sigui l'amiant, però que aquesta xifra és molt superior que en altres empreses, de manera que "hauria de cridar l'atenció i actuar, en lloc de tirar pilotes fora".





Moreno ha assegurat que, segons els seus càlculs i en base a informacions de l'empresa, hi ha elements amb amiant en el 80% de les estacions de la xarxa, davant del que TMB ha recordat que està realitzant un inventari de materials amb contingut d'amiant a través d'una empresa especialitzada, amb el compromís de finalitzar-durant aquest semestre.





METRO DE MADRID





García ha criticat que empreses del sector ferroviari no reconeguin el risc per la presència d'amiant i ha sostingut que al Metro de Barcelona i de Madrid s'està negant l'evidència: "La lluita del Metro de Barcelona i de Madrid són dos exemples extrems d'una mala gestió dels riscos de l'amiant".





Ha recordat que el Metro de Madrid ha registrat ja dues morts de treballadors per la presència d'amiant i que hi ha dues malalties professionals més declarades, al que el delegat de CCOO al suburbà madrileny i mecànic ha recordat que s'han retirat trens de la circulació per contenir aquest material, una cosa que no s'ha fet a Barcelona.





Blanco ha concretat que s'han paralitzat 62 trens i també altres elements, pel que ha avisat que hi ha el risc d'alguna línia de metro es quedi sense el material suficient per funcionar, després del que Moreno ha lamentat que TMB no hagi retirat els trens afectats per amiant, en considerar que està en bon estat i no genera un risc.





Montoro ha remarcat la importància que TMB reconegui el problema per fer-hi front i prendre mesures de prevenció perquè, de la mateixa manera que considera que haurien de fer altres empreses i també administracions, a les quals demana realitzar un inventari d'edificis i instal·lacions amb amiant: "No volem alarmisme, però volem prevenció".





Preguntats per si acudiran als tribunals si TMB no respon a les seves peticions, Moreno ha assegurat que podrien fer-ho acusant l'empresa de negligència en la salut laboral dels treballadors, però que el procés judicial duraria uns cinc anys: "El que volem són solucions ara".