El candidat a l'Alcaldia de Barcelona per Cs, Manuel Valls, s'ha compromès aquest dijous a modernitzar la Guàrdia Urbana amb la incorporació de càmeres de seguretat als barris, pistoles Taser i càmeres per als agents, així com implementar la tecnologia 5G en seguretat amb intel·ligència artificial, videovigilància i drons.









En l'acte de presentació del seu programa, ha promès 1.500 nous efectius de la Guàrdia Urbana --600 el primer any i 300 els tres anys posteriors-- per arribar als 4.500 agents; restablir la Unitat de Suport Policial (USP), i "eliminar" el 'top manta' abans de 90 dies si és alcalde i controlar les màfies que el gestionen.





Valls ha defensat que la seva proposta és una alternativa clara als programes del "populisme i l'independentisme que tant han perjudicat a Barcelona i que, de prosperar, la acabarien d'enfonsar en una mediocritat irrellevant", i ha detallat que el seu programa integra 12 compromisos i 175 mesures concretes.





També proposa que el parc de les Glòries aculli la nova seu del Parlament, amb un edifici "emblemàtic, modern i polivalent", així com instal·lar un monument a Ildefons Cerdà en ella, així com recuperar "el projecte original de la Torre Agbar perquè no sigui un edifici d'oficines, sinó un gran hotel iconogràfic de la ciutat".





10.000 HABITATGES





En l'àmbit de l'habitatge, l'exprimer ministre francès es compromet a construir 10.000 habitatges nous en vuit anys, el 75% d'elles de lloguer social, i també impulsar altres 10.000 habitatges a l'entorn metropolità, a més d'agilitar la construcció d'habitatge privat per ampliar l'oferta i reduir els preus.





En matèria de desigualtats, Valls vol crear una regidoria de Famílies i Ancians, ja que veu les famílies com la principal unitat de "socialització, convivència i promoció social", i, en relació a la urgència climàtica, promet un pla de xoc per convertir Barcelona a la capital mediterrània contra el canvi climàtic.





El programa de Valls també planteja un pacte entre Govern, Generalitat i Ajuntament per finalitzar l'estació de La Sagrera, completar les L9 i L10 de Metro, millorar els accessos al Port de Barcelona, millorar Rodalies i dels Ferrocarrils de la Generalitat, a més d'impulsar la T-Mobilitat.





AEROPORT 24 HORES OBERT





També es marca com a objectiu recuperar les seus de "les més de 4.000 empreses que va perdre pel procés independentistes"; estudiar l'impuls de l'Aeroport Josep Tarradellas-Barcelona durant les 24 hores; prioritzar el suport a emprenedors, i revisar les reformes del sector turístic impulsades per BComú.





El document aposta per crear l'eix cultural 'Montjuïc Cultura' entre Montjuiïc i el Paral·lel; impulsar l'ampliació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC); conservar i renovar el Zoo de Barcelona, a més d'"impulsar les dues llengües cooficials" mitjançant el bilingüisme institucional.





Finalment, ha promès incrementar les beques menjador, millorar l'accés a les llars d'infants, afavorir la Formació Professional Dual, i, en l'àmbit esportiu, crear el programa 'Barcelona cap als Jocs Olímpics' per a prepara la candidatura als Jocs d'Hivern de 2030 o dels Jocs Olímpics d'Estiu de 2032.





Valls ha presentat el seu projecte per a la capital catalana al costat de Mercedes Basso i Oriol Balaguer, que han dirigit l'equip que ha dissenyat el programa: "El futur de Barcelona està en les mans dels ciutadans. Els que es pensen que aquestes eleccions seran com les generals estan molt equivocats".