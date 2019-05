El Govern espanyol ha subratllat aquest dijous que no té intenció de lliurar al dirigent opositor Leopoldo López després de l'ordre de crida i cerca dictada pel Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela i ha dit confiar que les autoritats veneçolanes respectin la inviolabilitat de la residència de l'ambaixador espanyol.





Des de l'Executiu presidit en funcions per Pedro Sánchez s'ha recalcat que la decisió judicial d'ordenar la crida i cerca del dirigent opositor veneçolà era un "moviment esperat" i ha recalcat que Espanya "no té intenció de lliurar-lo".





ORDRE DE CERCA I CAPTURA





El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela ha dictat una ordre de crida i cerca contra el dirigent opositor Leopoldo López, qui va ser alliberat el passat 30 d'abril per militars rebels i que es troba ara al costat de la seva família en qualitat de "hoste" en l'Ambaixada d'Espanya a Caracas.









"El Tribunal Cinquè d'Execució de Primera Instància de la Circumscripció Judicial Penal de l'Àrea Metropolitana de Caracas va revocar la mesura de detenció domiciliària al ciutadà Leopoldo López per violar-la flagrantment, a més de violar la mesura referida a la condició relativa a pronunciaments polítics per mitjans convencionals i no convencionals, nacionals i internacionals, demostrant amb això la no subjecció a les mesures", explica el TSJ en un comunicat.





El tribunal emet així una "ordre d'aprehensió dirigida al Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN) en contra del ciutadà Leopoldo López" perquè "continuï complint la seva pena de 13 anys de presó". La nota recorda que López ha complert ja cinc anys, dos mesos i dotze dies de la pena.





El comunicat destaca que és "un fet públic, notori i comunicacional la violació per part de Leopoldo López de la mesura de detenció domiciliària, en aparèixer i declarar en mitjans de comunicació massius" després del seu alliberament.





UN ALÇAMENT FALLIT





López és el líder del partit opositor Voluntat Popular i va estar durant la jornada de dimarts al costat del "president encarregat" de Veneçuela, Juan Guaidó, i diversos militars revoltats en el que el Govern del president Nicolás Maduro denuncia com un intent de cop d'Estat.





Després de constatar després de diverses hores que la crida de Guaidó no anava a resultar en un canvi de Govern, López es va refugiar a l'Ambaixada de Xile i posteriorment es va traslladar a la d'Espanya.